Истребители F-16 и Mirage-2000 перехватили и сбили 10 ракет во время атаки, - ВС ВСУ

В Воздушных силах напомнили, что самолеты F-16 появились на вооружении ВСУ в августе 2024 года. С этого момента только американские истребители перехватили и уничтожили более 1300 вражеских воздушных целей.

"В частности, во время отражения сегодняшнего удара пилотами F-16 и Mirage 2000 перехвачено и сбито не менее 10 вражеских крылатых ракет", - отметили в ВС.

Также F-16 во время миссий по авиационной поддержке наземных войск много раз наносили удары по российским оккупантам на фронте. Было поражено более 300 наземных целей, уничтожено сотни единиц техники, а также командные пункты, пункты управления БпЛА, склады боеприпасов и логистические объекты россиян.

"Пилоты F-16 и наземный авиационный персонал ежесуточно работают в чрезвычайно сложных экстремальных условиях. И единственное, что сейчас на уме каждого - бесперебойное и своевременное снабжение авиационных средств поражения от западных партнеров. Потому что без достаточного количества бомб и ракет F-16 не поможет победить врага!