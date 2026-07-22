Google снова отложила Gemini 3.5 Pro: какие ИИ-модели компания выпустила взамен

Google представила новые ИИ-модели семейства Gemini. Техногигант обновил Flash-версию, выпустил облегченную Flash Lite и анонсировал отдельную модель кибербезопасности. В то же время ожидаемая флагманская Gemini 3.5 Pro так и не дебютировала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google .

Оптимизация Gemini 3.6 Flash

Предыдущая модель Gemini 3.5 Flash официально выведена из эксплуатации.

Ее преемница, Gemini 3.6 Flash, разрабатывалась на базе обратной связи от сообщества разработчиков. Цель - устранение недостатков в процессах кодирования и удешевление стоимости генерации ответов.

Результаты тестирования по ключевым бенчмаркам показывают следующие изменения:

Автоматизация кодировки: в специализированном тесте DeepSWE показатель модели вырос до 49 процентов против 37 процентов в версии 3.5 Flash.

Взаимодействие с системным интерфейсом: оценка по тесту OSWorld повысилась до 83 процентов по сравнению с предыдущими 78,4 процента.

Энергоэффективность: модель требует ориентировочно на 17 процентов меньше токенов для выполнения аналогичного объема задач.

Оптимизация архитектуры позволила компании снизить стоимость использования API. Текущий тариф составляет 1,5 доллара за 1 миллион входных токенов и 7,5 доллара за 1 миллион выходных токенов против 9 долларов за выходной объем в предыдущей модификации.

В настоящее время Gemini 3.6 Flash интегрируется в API и начинает заменять предыдущую версию в веб-приложении Gemini.

Расширение ветви 3.5: Какие решения приняты?

Параллельно с обновлением базовой версии Google представила две дополнительные модификации в пределах линейки 3.5 :

Gemini 3.5 Flash Lite - высокопроизводительная модель со скоростью обработки до 350 токенов в секунду, ориентированная на масштабирование автономных агентных систем.

Цена за использование API составляет 0,3 доллара за 1 миллион входных и 2,5 доллара за 1 миллион выходных токенов. Модель также будет интегрирована в поисковик Google для формирования блоков AI Overviews.

Gemini 3.5 Flash Cyber - первый согласованный алгоритм Google, разработанный непосредственно для задач анализа и защиты цифровой инфраструктуры.

По словам разработчиков, модель совмещает высокую скорость обработки данных серии Flash с функционалом обнаружения системных уязвимостей.

Учитывая риски двойного назначения - в частности, вероятность использования инструментария для поиска уязвимостей в противоправных целях - Google ограничила публичный доступ к системе .

Gemini 3.5 Flash Cyber будет разворачиваться исключительно в рамках пилотного проекта на базе агента CodeMender от разработчиков Google DeepMind для ограниченного круга партнеров и государственных структур.

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Статус разработки Gemini 3.5 Pro и запуск проекта Gemini 4

Запуск топовой модификации Gemini 3.5 Pro, которая позиционируется как прямой конкурент GPT 5.6 и Claude Fable/Sonnet 5, откладывается.

Пока алгоритм находится на этапе закрытого тестирования с участием ограниченной группы партнеров, а точные сроки релиза не разглашаются.

Вероятно, задержка обусловлена необходимостью доработки моделей генерации программного кода до уровня решений конкурентов.

В то же время в Google подтвердили начало предварительного обучения следующего поколения систем - Gemini 4. Разработка предполагает использование более масштабной вычислительной инфраструктуры.

Сроки презентации четвертого поколения ИИ-модели пока не анонсируются.