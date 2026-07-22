Google снова отложила Gemini 3.5 Pro: какие ИИ-модели компания выпустила взамен
Google представила новые ИИ-модели семейства Gemini. Техногигант обновил Flash-версию, выпустил облегченную Flash Lite и анонсировал отдельную модель кибербезопасности. В то же время ожидаемая флагманская Gemini 3.5 Pro так и не дебютировала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.
Оптимизация Gemini 3.6 Flash
Предыдущая модель Gemini 3.5 Flash официально выведена из эксплуатации.
Ее преемница, Gemini 3.6 Flash, разрабатывалась на базе обратной связи от сообщества разработчиков. Цель - устранение недостатков в процессах кодирования и удешевление стоимости генерации ответов.
Результаты тестирования по ключевым бенчмаркам показывают следующие изменения:
Автоматизация кодировки: в специализированном тесте DeepSWE показатель модели вырос до 49 процентов против 37 процентов в версии 3.5 Flash.
Взаимодействие с системным интерфейсом: оценка по тесту OSWorld повысилась до 83 процентов по сравнению с предыдущими 78,4 процента.
Энергоэффективность: модель требует ориентировочно на 17 процентов меньше токенов для выполнения аналогичного объема задач.
Оптимизация архитектуры позволила компании снизить стоимость использования API. Текущий тариф составляет 1,5 доллара за 1 миллион входных токенов и 7,5 доллара за 1 миллион выходных токенов против 9 долларов за выходной объем в предыдущей модификации.
В настоящее время Gemini 3.6 Flash интегрируется в API и начинает заменять предыдущую версию в веб-приложении Gemini.
Расширение ветви 3.5: Какие решения приняты?
Параллельно с обновлением базовой версии Google представила две дополнительные модификации в пределах линейки 3.5 :
Gemini 3.5 Flash Lite - высокопроизводительная модель со скоростью обработки до 350 токенов в секунду, ориентированная на масштабирование автономных агентных систем.
Цена за использование API составляет 0,3 доллара за 1 миллион входных и 2,5 доллара за 1 миллион выходных токенов. Модель также будет интегрирована в поисковик Google для формирования блоков AI Overviews.
Gemini 3.5 Flash Cyber - первый согласованный алгоритм Google, разработанный непосредственно для задач анализа и защиты цифровой инфраструктуры.
По словам разработчиков, модель совмещает высокую скорость обработки данных серии Flash с функционалом обнаружения системных уязвимостей.
Учитывая риски двойного назначения - в частности, вероятность использования инструментария для поиска уязвимостей в противоправных целях - Google ограничила публичный доступ к системе .
Gemini 3.5 Flash Cyber будет разворачиваться исключительно в рамках пилотного проекта на базе агента CodeMender от разработчиков Google DeepMind для ограниченного круга партнеров и государственных структур.
Статус разработки Gemini 3.5 Pro и запуск проекта Gemini 4
Запуск топовой модификации Gemini 3.5 Pro, которая позиционируется как прямой конкурент GPT 5.6 и Claude Fable/Sonnet 5, откладывается.
Пока алгоритм находится на этапе закрытого тестирования с участием ограниченной группы партнеров, а точные сроки релиза не разглашаются.
Вероятно, задержка обусловлена необходимостью доработки моделей генерации программного кода до уровня решений конкурентов.
В то же время в Google подтвердили начало предварительного обучения следующего поколения систем - Gemini 4. Разработка предполагает использование более масштабной вычислительной инфраструктуры.
Сроки презентации четвертого поколения ИИ-модели пока не анонсируются.