Переиграл и уничтожил: Fox News узнало, как Израиль собрал всех командиров ВВС Ирана

Израильская разведка провела успешную спецоперацию, обманом заставив руководство иранских военно-воздушных сил собраться на совместную встречу. Операция прошла гораздо эффективнее, чем ожидалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Анонимный представитель израильской службы безопасности сообщил Fox News, что Израилю удалось обманом заставить высшее командование ВВС Ирана собраться на встречу.
"Мы провели специальные мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение", - сказал чиновник.
Он пояснил, что Израиль знал, что это приведет к их встрече, но что еще важнее, они знали, как удержать командиров ВВС Ирана.
Чиновник добавил, что удары были более успешными, чем ожидал Израиль.
Более того, по словам источника, системы противовоздушной обороны и баллистические ракеты, предназначенные для использования против Израиля, были предварительно уничтожены.
Напомним, что этой ночью израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей - ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.
Известно, что удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.
Израильские военные также сообщили, что получили большое количество развединформации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.
Между тем в медиа появляются сообщения, что Тегеран готовит "жесткий ответ" на действия Израиля.
Подробнее о сегодняшней ночной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.