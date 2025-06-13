Переиграл и уничтожил: Fox News узнало, как Израиль собрал всех командиров ВВС Ирана

Анонимный представитель израильской службы безопасности сообщил Fox News, что Израилю удалось обманом заставить высшее командование ВВС Ирана собраться на встречу.

"Мы провели специальные мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение", - сказал чиновник.

Он пояснил, что Израиль знал, что это приведет к их встрече, но что еще важнее, они знали, как удержать командиров ВВС Ирана.

Чиновник добавил, что удары были более успешными, чем ожидал Израиль.

Более того, по словам источника, системы противовоздушной обороны и баллистические ракеты, предназначенные для использования против Израиля, были предварительно уничтожены.