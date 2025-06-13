Переграв та знищив: Fox News дізналося, як Ізраїль зібрав всіх командирів ВПС Ірану

Ізраїльська розвідка провела успішну спецоперацію, обманом змусивши керівництво іранських військово-повітряних сил зібратися на спільну зустріч. Операція пройшла набагато ефективніше, ніж очікувалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Анонімний представник ізраїльської служби безпеки повідомив Fox News, що Ізраїлю вдалося обманом змусити вище командування ВПС Ірану зібратися на зустріч.
"Ми провели спеціальні заходи, щоб дізнатися про них більше, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку", - сказав чиновник.
Він пояснив, що Ізраїль знав, що це призведе до їхньої зустрічі, але що ще важливіше, вони знали, як утримати командирів ВПС Ірану.
Чиновник додав, що удари були успішнішими, ніж очікував Ізраїль.
Ба більше, за словами джерела, системи протиповітряної оборони та балістичні ракети, призначені для використання проти Ізраїлю, були попередньо знищені.
Нагадаємо, що цієї ночі ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.
Відомо, що удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.
Ізраїльські військові також повідомили, що отримали велику кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.
Тим часом у медіа з’являються повідомлення, що Тегеран готує "жорстку відповідь" на дії Ізраїлю.
Детальніше про сьогоднішню нічну атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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