Переграв та знищив: Fox News дізналося, як Ізраїль зібрав всіх командирів ВПС Ірану

Анонімний представник ізраїльської служби безпеки повідомив Fox News, що Ізраїлю вдалося обманом змусити вище командування ВПС Ірану зібратися на зустріч.

"Ми провели спеціальні заходи, щоб дізнатися про них більше, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку", - сказав чиновник.

Він пояснив, що Ізраїль знав, що це призведе до їхньої зустрічі, але що ще важливіше, вони знали, як утримати командирів ВПС Ірану.

Чиновник додав, що удари були успішнішими, ніж очікував Ізраїль.

Ба більше, за словами джерела, системи протиповітряної оборони та балістичні ракети, призначені для використання проти Ізраїлю, були попередньо знищені.