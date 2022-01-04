Переговори Зеленського та Байдена та обов'язкова реєстрація SIM-картки за паспортом: новини за вихідні

Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з президентами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, набув чинності закон, що зобов'язує українців реєструвати SIM-картки за паспортом, Україна закрила порти для російських кораблів. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 1-3 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський і Байден зідзвонилися: подробиці

Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Глава Білого дому дав зрозуміти, що Сполучені Штати і союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, сторони продовжать діалог щодо "гарантій безпеки".

Підсумки розмов лідерів - в матеріалі РБК-Україна.

Українці повинні реєструвати SIM-карти за паспортом: закон набув чинності

1 січня набирають чинності зміни до закону про електронні комунікації. Українці повинні обов'язково реєструвати SIM-карти, "прив'язуючи" їх до паспортних даних.

Законопроект надає перехідний період до 1 січня 2025 року, під час якого абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе. Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють їх надання користувачам, які не підписали договір або не здійснили ідентифікацію.

Україна закрила порти для російських кораблів

Україна закрила російським суднам доступ у свої внутрішні води. Закон набув чинності з 1 січня 2022 року.

Відповідно до закону, кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів і вантажі в міжнародних рейсах між річковими портами. Ця ж заборона введена відносно каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України. Також забороняється реєстрація в Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.

В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу

В Італії 17 грудня затримали українського режисера Євгена Лавренчука. Затримання відбулося за запитом Росії про його екстрадицію у РФ. Про це РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він повідомив, що генконсульство України в Неаполі надає консульську допомогу Лавренчуку.

Влада Росії вважає, що вісім років тому Лавренчук нібито вчинив кримінальне порушення, перебуваючи на території РФ. Деталі справи не розголошуються, проте відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ.

У Білорусі масштабна ДТП з туристичним автобусом. Постраждали понад 40 росіян

У Білорусі туристичний автобус з росіянами зіткнувся з легковим автомобілем. Постраждав 41 росіянин.

Аварія трапилася вдень 3 січня на 120-му кілометрі автодороги М-8 "кордон Російської Федерації-Вітебськ-Гомель-кордон України". Там водій Renault при здійсненні обгону виїхав на зустрічну смугу руху. Там він зіткнувся з автобусом. У підсумку водій легкового автомобіля загинув. Пасажири і водій автобуса госпіталізовані.

Дощі та зливи накриють Україну: яким областям найбільше не пощастить з погодою

Погода в Україні найближчими днями буде зовсім не зимова. У більшості областей країни синоптики прогнозують плюсову температуру повітря і дощі – від помірних до сильних.

Яка погода чекає українців найближчої доби – в матеріалі Styler.