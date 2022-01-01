Україна закрила порти для російських кораблів
Фото: Україна закрила російським суднам доступ у свої внутрішні води (facebook com mod mil)
Україна закрила російським суднам доступ у свої внутрішні води. Закон набув чинності з 1 січня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.
Відповідно до закону, кораблям під прапором держави-агресора заборонено перевозити пасажирів і вантажі в міжнародних рейсах між річковими портами.
Ця ж заборона введена відносно каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України. Також забороняється реєстрація в Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.
Реакція Росії
Раніше представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито готується до "силового вирішення проблеми Донбасу". Те само заявив президент РФ Володимир Путін.