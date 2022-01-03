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В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу

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Понеділок 03 січня 2022 18:04
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу Фото: український режисер Євген Лавренчук (facebook.com/eugenelavrenchuk.official)
Автор: Валерія Поліщук

В Італії 17 грудня затримали українського режисера Євгена Лавренчука. Затримання відбулося за запитом Росії про його екстрадицію у РФ.

Про це РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він повідомив, що генконсульство України в Неаполі надає консульську допомогу Лавренчуку.

"Суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину був наданий адвокат", - повідомив Ніколенко.

Спікер МЗС додав, що зараз консули і адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями для з'ясування всіх причин затримання Лавренчука і захисту його законних інтересів.

Він також повідомив, що напередодні нового року, 31 Грудня, затриманого режисера відвідав консул. Умови його утримання під вартою прийнятні, а стан здоров'я задовільний.

"Консули підтримують зв'язок з адміністрацією пенітенціарної установи та рідними і тримають справу на особливому контролі", - додав Ніколенко.

Влада Росії вважає, що вісім років тому Лавренчук нібито вчинив кримінальне порушення, перебуваючи на території РФ. Деталі справи не розголошуються, проте відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ.

Зазначимо, що Євген Лавренчук - український театральний режисер, екс-головний режисер Одеського театру опери та балету, ректор "Першої української школи театру і кіно".

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В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
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