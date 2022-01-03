Запобігти нападу РФ. Байден поговорив з Путіним і Зеленським: підсумки

Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Глава Білого дому дав зрозуміти, що Сполучені Штати і союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, сторони продовжать діалог щодо "гарантій безпеки".

Чому Байден дзвонив лідерам РФ і України

Інформація про концентрацію російських військ біля кордонів України почала з'являтися в західних ЗМІ в листопаді. За даними Ради безпеки і оборони України, Росія зараз зосередила 122 тисяч військових в межах 200 кілометрів від кордону. Кремль заявив, що РФ має повне право переміщати збройні сили всередині країни.

При цьому, за даними Reuters, Росія за останні тижні направила в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей десятки тисяч найманців. Таким чином, Москва намагається посилити оборону проти Збройних сил України на тлі зростання напруженості у відносинах між РФ і Заходом.

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність введення "потужних" санкцій проти РФ, щоб не допустити ескалації ситуації на кордоні.

У грудні РФ оприлюднила свої пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки" в Європі. Серед них є вимога відмовити Україні в перспективі вступу до Альянсу. У разі відмови Москва піде на військову відповідь НАТО, якщо Альянс продовжить наступати на "больові точки".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не піде на компроміси з Росією про право України "вибирати свій шлях" і вступити в блок. При цьому НАТО готове до діалогу з РФ в Раді Росія - НАТО, засідання якої відбудеться вже 12 січня.

Наприкінці грудня стало відомо про підготовлювану телефонну розмову президентів США і РФ щодо "гарантій безпеки". Пізніше з'явилася інформація про дзвінок Байдена і президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів між Вашингтоном і Москвою.

Про що говорили Байден і Путін

Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України;

Байден пригрозив наслідками, якщо Росія вирішить вдертися в Україну;

Байден підтримав дипломатичні зусилля для врегулювання ситуації, зокрема майбутні переговори щодо "гарантій безпеки";

Байден заявив, що без деескалації ситуації досягти прогресу в переговорах не вдасться;

Путін попередив, що Росія буде домагатися результату по "гарантіям безпеки";

Путін пригрозив розірвати відносини з США у разі нових санкцій проти Росії.

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