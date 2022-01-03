Запобігти нападу РФ. Байден поговорив з Путіним і Зеленським: підсумки
Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Глава Білого дому дав зрозуміти, що Сполучені Штати і союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, сторони продовжать діалог щодо "гарантій безпеки".
Підсумки розмов лідерів у матеріалі РБК-Україна.
Чому Байден дзвонив лідерам РФ і України
Інформація про концентрацію російських військ біля кордонів України почала з'являтися в західних ЗМІ в листопаді. За даними Ради безпеки і оборони України, Росія зараз зосередила 122 тисяч військових в межах 200 кілометрів від кордону. Кремль заявив, що РФ має повне право переміщати збройні сили всередині країни.
При цьому, за даними Reuters, Росія за останні тижні направила в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей десятки тисяч найманців. Таким чином, Москва намагається посилити оборону проти Збройних сил України на тлі зростання напруженості у відносинах між РФ і Заходом.
Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність введення "потужних" санкцій проти РФ, щоб не допустити ескалації ситуації на кордоні.
У грудні РФ оприлюднила свої пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки" в Європі. Серед них є вимога відмовити Україні в перспективі вступу до Альянсу. У разі відмови Москва піде на військову відповідь НАТО, якщо Альянс продовжить наступати на "больові точки".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не піде на компроміси з Росією про право України "вибирати свій шлях" і вступити в блок. При цьому НАТО готове до діалогу з РФ в Раді Росія - НАТО, засідання якої відбудеться вже 12 січня.
Наприкінці грудня стало відомо про підготовлювану телефонну розмову президентів США і РФ щодо "гарантій безпеки". Пізніше з'явилася інформація про дзвінок Байдена і президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів між Вашингтоном і Москвою.
Про що говорили Байден і Путін
- Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України;
- Байден пригрозив наслідками, якщо Росія вирішить вдертися в Україну;
- Байден підтримав дипломатичні зусилля для врегулювання ситуації, зокрема майбутні переговори щодо "гарантій безпеки";
- Байден заявив, що без деескалації ситуації досягти прогресу в переговорах не вдасться;
- Путін попередив, що Росія буде домагатися результату по "гарантіям безпеки";
- Путін пригрозив розірвати відносини з США у разі нових санкцій проти Росії.
Головне з розмови Байдена з Зеленським
- Байден дав зрозуміти, що Сполучені Штати, союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну;
- Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів і союзників і партнерів принципу "нічого про Україну без України";
- Байден висловив підтримку заходам активної дипломатії для просування виконання Мінських угод;
- Зеленський заявив, що перша міжнародна розмова року з Джо Байденом доводить особливий характер відносин США і України;
- Україна і США використовують всі можливості для деескалації ситуації на кордоні.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії.
Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, навіщо РФ стягує війська до України.