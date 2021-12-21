Нових зустрічей Байдена та Путіна зараз немає в планах США, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, чи плануються нові зустрічі американського та російського президентів. Протягом цього року Джо Байден та Володимир Путін провели офіційну зустріч, віртуальні переговори та декілька телефонних розмов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Блінкена для преси.

"Президенти зустрічалися двічі: один раз особисто в Женеві, а потім всього кілька тижнів тому по відеозв'язку. Давайте подивимось, до чого дійде будь-яка з цих розмов. Нових зустрічей поки немає у планах", - сказав держсекретар США.

Блінкен нагадав, що остання розмова Байдена та Путіна стосувалася загострення ситуації довкола України. Держсекретар висловив сподівання на те, що конфлікт вдасться врегулювати політико-дипломатичним шляхом, зокрема через нормандський формат.