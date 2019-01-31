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Переговори Росії і США по ракетному договору провалилися

Новини » Політика    31.01.2019 - 13:04
Переговори Росії і США по ракетному договору провалилися
Фото: Сергей Рябков (denmark.mid.ru)

У РФ вважають, що позиція американської сторони досить ультимативна

Зустріч з заступником держсекретаря США Андреа Томпсон не принесла просування по питанню Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков за підсумками зустрічі з Томпсон, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"На жаль, просування немає. Позиція американської сторони досить жорстка, ультимативна, - сказав він.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров вважає, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.

Раніше Андреа Томпсон після переговорів із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим в Женеві заявила, що Росія досі суттєво порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

"Наша позиція ясна. Росія повинна знищити свою ракетну систему, яка не відповідає (Договору про РСМД, - ред.)", - зазначила Томпсон.

Також генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО має "багато потенційних шляхів" для відповіді, якщо Росія буде продовжувати порушувати умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. "У Росії є останній шанс", - зазначив Столтенберг.

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