Росія досі не виконала зобов'язання ракетного договору, - держдеп США

Фото: Андреа Томпсон (US Department of State)

Вашингтон продовжуватиме переговори, щоб Росія повернулася до виконання договору протягом 60 днів

Росія досі істотно порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це заявила заступник держсекретаря США Андреа Томпсон після переговорів із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим в Женеві, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її Twitter.

"Зустріч була такою, що розчаровує, оскільки ясно, що Росія як і раніше істотно порушує Договір і не готова пояснити, як вона планує повернутися до повного і верифікованого виконання", - написала вона.

Томпсон додала, що Вашингтон продовжуватиме переговори, щоб Росія повернулася до виконання договору протягом 60 днів, відлік яких розпочався 4 грудня 2018 року.

"Наша позиція ясна. Росія повинна знищити свою ракетну систему, яка не відповідає (Договору про РСМД, - ред.)", - наголосила Томпсон.

Нагадаємо, сьогодні у Женеві відбулись російсько-американські консультації щодо договору про ракети. В переговорах брали участь глава МЗС РФ Сергій Рябков і перший заступник держсекретаря США Андреа Томпсон.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО має "багато потенційних шляхів" для відповіді, якщо Росія буде продовжувати порушувати умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. "Росія має останній шанс", - зазначив Столтенберг.