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Держдеп обговорить з Росією в Пекіні вихід США з договору про ракети

Новини » Політика    24.01.2019 - 19:26
Держдеп обговорить з Росією в Пекіні вихід США з договору про ракети
Фото: Андреа Томпсон (aravot am)

США мають намір обговорити з Росією питання контролю над озброєннями

Заступник голови Державного департаменту США Андреа Томпсон заявила про те, що наступного тижня представники Вашингтона проведуть переговори з російською стороною з питання виходу Сполучених Штатів з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що переговори пройдуть в кулуарах зустрічі постійної п'ятірки Ради Безпеки ООН, яка відбудеться 30 і 31 січня у Пекіні. США мають намір обговорити з Росією питання контролю над озброєннями, зокрема, питання про Договір про РСМД.

Раніше Андреа Томпсон після переговорів із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим в Женеві заявила, що Росія досі суттєво порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

"Наша позиція ясна. Росія повинна знищити свою ракетну систему, яка не відповідає (Договору про РСМД, - ред.)", - зазначила Томпсон.

Також генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО має "багато потенційних шляхів" для відповіді, якщо Росія буде продовжувати порушувати умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. "У Росії є останній шанс", - зазначив Столтенберг.

 

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