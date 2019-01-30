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США почали виробництво малопотужних ядерних боєголовок

Новини » Політика    30.01.2019 - 05:36
США почали виробництво малопотужних ядерних боєголовок
Ілюстративне фото (US Navy)

NNSA планує завершити виробництво першої партії боєголовок для ракет на підводних човнах до жовтня

У США завод з виробництва ядерної зброї Pantax у штаті Техас почав складання першого серійного зразка ядерної боєголовки малої потужності (5-7 кілотонн) - W76-2. Про це повідомило Національне управління ядерної безпеки (NNSA), передає РБК-Україна з посиланням на DW.

В управлінні зазначають, що запуск виробництва "свідчить про здатність NNSA досягти істотної програмної віхи" при реалізації масштабної національної ініціативи в галузі безпеки", яка здійснюється в рамках нової ядерної стратегії Пентагону, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа в 2018 році.

"NNSA працює над тим, щоб завершити виробництво першої партії боєголовок W76-2 і передати їх ВМС до кінця 2019 фінансового року (до 1 жовтня, - ред.)", - повідомили в Нацуправлінні ядерної безпеки.

Ядерними боєголовками W76-2 будуть оснащувати триступінчаті твердопаливні балістичні ракети Trident 2, що перебувають на озброєнні Військово-морських США.

Нагадаємо, в листопаді 2018 повідомлялося про початок роботи зі створення ядерної боєголовки малої потужності W76-2 для оснащення балістичних ракет на атомних підводних човнах у рамках Програми стратегічних систем та поточного оборонного бюджету США.

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