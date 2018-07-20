Переговори між Трампом і Путіним повинні стати "нормальними", - Меркель

Меркель вітає переговори між Трампом і Путіним

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що зустрічі між президентами США Дональдом Трампом і Росії Володимиром Путіним повинні знову стати "нормальними". Про це вона сказала на прес-конференції, передає АР.

Видання зазначає, що Меркель прокоментувала переговори Трампа і Путіна після того, як президент США запросив президента РФ в Білий дім.

"В принципі це завжди добре, коли йдуть переговори, особливо коли є переговори між цими двома країнами", - сказала Меркель, додавши, що "це повинно знову стати нормальним для зустрічей президентів Росії та США".

У відповідь на питання про свої робочі стосунки з Трампом, канцлер ФРН на прес-конференції сказала, що відносини між США і Німеччиною знаходяться під сильним тиском на даний момент.

"Однак трансатлантичні робочі відносини, в тому числі з президентом США, мають вирішальне значення для нас", - цитує Меркель Reuters.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Путіна відбулася 16 липня в столиці Фінляндії місті Гельсінкі. У ході зустрічі президенти США та Росії обговорили окупацію Криму, газопровід "Північний потік-2", втручання Росії в американські вибори. Після зустрічі повідомлялося, що Держдепартамент США розглядає три пропозиції за підсумками зустрічі.

Зокрема, перше речення полягає у створенні робочої групи високого рівня, в яку повинні вийти бізнесмени з обох країн.

Другим пунктом буде поява експертної ради з політологів, діючих та колишніх дипломатів та екс-військових.

Крім того, пропонується проводити зустрічі Ради національної безпеки США і Ради безпеки Росії.

Пізніше Трамп дав доручення своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону запросити Путіна в Вашингтон. Зазначимо, що відвідати Вашингтон Путіну запропоновано восени. Зі слів представника Білого Дому "обговорення вже ведуться".

Крім того, президенти США та Росії погодили "постійний діалог на робочому рівні між співробітниками Рад безпеки двох країн".