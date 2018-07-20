Трамп дал распоряжение пригласить Путина в Вашингтон

Новости Политика 20.07.2018 - 00:11
Фото: Трамп и Путин (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Трамп и Путин (flickr.com/helsinki2018)

Встреча двух президентов может произойти этой осенью

Президент США Дональд Трамп дал поручение своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить президента РФ Владимира Путина в Вашингтон. Об этом пишет представитель Белого Дома Сара Сандерс на своей странице в Twitter

Посетить Вашингтон Путину предложено осенью. Со слов представителя Белого Дома "обсуждения уже ведутся". 

Сара Сандерс написала, что президенты США и России согласовали "постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками Советов безопасности двух стран". Трамп дал распоряжение пригласить Путина в Вашингтон

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп "с нетерпением" ожидает новой встречи с Путиным. Глава США подчеркнул, что его саммит с Путыним имел огромный успех, а на новой встрече стороны приступят к имплементации некоторых из обсужденных вопросов. В частности, такими вопросами глава США назвал борьбу с терроризмом и вопрос Украины.

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Теги:  Владимир Путин,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС