Переговоры между Трампом и Путиным должны стать "нормальными", - Меркель

Меркель приветствует переговоры между Трампом и Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что встречи между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным должны снова стать "нормальными". Об этом она сказала на пресс-конференции, передает АР.

Издание отмечает, что Меркель прокомментировала переговоры Трампа и Путина после того, как президент США пригласил президента РФ в Белый дом.

"В принципе это всегда хорошо, когда идут переговоры, особенно когда есть переговоры между этими двумя странами", - сказала Меркель, добавив, что "это должно снова стать нормальным для встреч президентов России и США".

В ответ на вопрос о своих рабочих отношениях с Трампом, канцлер ФРГ на пресс-конференции сказала, что отношения между США и Германией находятся под сильным давлением на данный момент.

"Однако трансатлантические рабочие отношения, в том числе с президентом США, имеют решающее значение для нас", - цитирует Меркель Reuters.

Напомним, встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в столице Финляндии - городе Хельсинки. В ходе встречи президенты США и Росси обсудили оккупацию Крыма, газопровод "Северный поток-2", вмешательство России в американские выборы. После встречи сообщалось, что Госдепартамент США рассматривает три предложения по итогам встречи.

В частности, первое предложение заключается в создании рабочей группы высокого уровня, в которую должны выйти бизнесмены из обеих стран.

Вторым пунктом будет появление экспертного совета из политологов, действующих и бывших дипломатов и экс-военных.

Кроме того, предлагается проводить встречи Совета национальной безопасности США и Совета безопасности России.

Позже Трамп дал поручение своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон. Отметим, что посетить Вашингтон Путину предложено осенью. Со слов представителя Белого Дома "обсуждения уже ведутся".

Кроме того, президенты США и России согласовали "постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками Советов безопасности двух стран".