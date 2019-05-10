Спецпрокурор Мюллер не буде свідчити в Конгресі наступного тижня

Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

Точної причини, чому Мюллер не буде свідчити на наступному тижні, не називають

Голова Юридичного комітету Палати представників Сполучених Штатів Америки Джерольд Надлер заявив, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер не буде свідчити в Конгресі на наступному тижні, як було домовлено раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hill.

Він додав, що Комітет продовжує переговори з Міністерством юстиції.

"Цього не відбудеться на наступному тижні. Ми зараз ведемо переговори. Ми спілкуємося з ним (спецпрокурором - ред.) та Міністерством юстиції", - заявив конгресмен-демократ.

При цьому Надлер не назвав точної причини, чому Мюллер не буде свідчити наступного тижня.

"Коли він (спецпрокурор Мюллер - ред.) прийде. Якщо буде необхідно, ми викличемо його повісткою, і він прийде", - зазначив голова Юридичного комітету.

Глава Судового комітету відмовився охарактеризувати переговори за показаннями спеціального адвоката. Надлер заявив, що сподівається, що комітету не потрібно буде вдаватися до викликом Мюллера, але не виключає цього.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з пециальный комітет з розвідки Палати представників Конгресу США направив міністру юстиції, генерального прокурора країни Вільяму Баррі повістку з вимогою надати матеріали з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в 2016 році.

Крім того, президент США Дональд Трамп задіяв "привілей виконавчої влади" щодо доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори. Таким чином, Трамп завадив представникам Демократичної партії отримати повну версію доповіді.