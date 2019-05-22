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Переговоры о докладе Мюллера в Конгрессе США зашли в тупик

Новости » Политика    22.05.2019 - 07:58
Переговоры о докладе Мюллера в Конгрессе США зашли в тупик
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Стороны не смогли договориться о формате выступления

Переговоры о возможности публичного доклада специального прокурора Роберта Мюллера на слушаниях в американском Конгрессе зашли в тупик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщается, руководство юридического комитета нижней палаты Конгресса и спецпрокурор Мюллер не смогли достичь согласия о формате публичного выступления. Стороны не смогли определиться, какая часть показаний будет открытой, а какая закрытой.

По словам председателя комитета Джеральда Надлера, Демократическая партия хочет, чтобы доклад был полностью открытым для общественности. В свою очередь, другая сторона хочет, чтобы открытой была лишь первая часть выступления, которая по сути представляет собой повтор обнародованной версии итогового доклада.

Отмечается, что не понятно, кто именно настаивает на закрытом формате доклада. Одни источники издания сообщают, что это требование спецпрокурора, другие, что этого желают в Министерстве юстиции, которое выполняет роль генпрокуратуры.

Напомним, 10 мая глава Юридического комитета Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Джерольд Надлер заявил, что специальный прокурор Роберт Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе, как было договорено ранее. Причины отмены выступления Надлер не назвал.

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