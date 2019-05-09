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Конгрес США вимагає від генпрокурора надати матеріали з розслідування Мюллера

Новини » Політика    09.05.2019 - 07:03
Конгрес США вимагає від генпрокурора надати матеріали з розслідування Мюллера
Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

Бар повинен відповісти на повістку Конгресу до 15 травня

Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США направив міністру юстиції, генерального прокурора країни Вільяму Баррі повістку з вимогою надати матеріали з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в 2016 році. Про це повідомив член Демократичної партії Адам Шифф, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

Шифф також підкреслив необхідність надання повного звіту по зібраному досьє та відповідних доказів.

За даними американських ЗМІ, Бар повинен відповісти на порядок Конгресу до 15 травня.

Конгрес США вимагає від генпрокурора надати матеріали з розслідування Мюллера

Нагадаємо, днем раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп задіяв "привілей виконавчої влади" щодо доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори. Таким чином, Трамп завадив представникам Демократичної партії отримати повну версію доповіді.

 

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