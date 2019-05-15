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Велика Британія може затвердити угоду щодо Brexit до липня

Новини » Політика    15.05.2019 - 05:45
Велика Британія може затвердити угоду щодо Brexit до липня
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Міністри погодилися затвердити будь-який план виходу з Євросоюзу до літніх канікул парламенту

Уряд Великої Британії має намір домовитися про укладення угоди щодо виходу з Євросоюзу (Brexit) до липня. Про це повідомив прес-секретар британського кабміну, передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як зазначає агентство, це збільшить шанси британських депутатів, обраних на європейських виборах, зайняти місця в Європарламенті.

На засіданні уряду міністри домовилися про продовження переговорів з опозиційною Лейбористською партією про шляхи ухвалення парламентом угоди про вихід, узгодженої прем'єром Терезою Мей з ЄС.

Зі слів прес-секретаря Мей, міністри погодилися затвердити будь-який план виходу до літніх канікул у парламенті, які зазвичай починаються наприкінці липня.

"Вона (Мей, - ред.) працює над тим, щоб укласти угоду якомога швидше", - сказав він.

У прес-службі прем'єра також уточнили, що якщо депутати Європарламенту будуть обрані і британський парламент до 30 червня не схвалить законопроект про вихід, який отримав королівське схвалення, "вони займуть свої місця".

Велика Британія візьме участь у виборах до Європейського парламенту 23 травня 2019 року.

Нагадаємо, депутат від британської Лейбористської партії Джон Ешворт заявив, що альтернативний план лейбористів щодо виходу Британії з Євросоюзу не отримає підтримки уряду.

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