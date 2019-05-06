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Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму щодо Brexit

Новини » Політика    06.05.2019 - 22:30
Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму щодо Brexit
Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Тереза Мей провела таємне засідання з помічниками і міністрами

Прем'єр-міністр Великобританія Тереза Мей провела таємне засідання, на якому засуджувалися можливі варіанти проведення повторного референдуму про вихід Британиии з ЄС. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Мей провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якій обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму щодо Brexit. Засідання пройшло напередодні зустрічі з лейбористами, на якій передбачається погодити міжпартійну угоду про умови виходу Великобританії зі складу Європейського союзу.

За даними газети, на секретній нараді вироблялися сценарії дій кабінету на той випадок, якщо уряд не зможе запобігти голосування в Палаті громад з повторного референдуму. Якщо консерватори і лейбористи не домовляться і Палата громад не підтримає новий план Мей, багато парламентарії будуть наполягати на тому, щоб винести питання про вихід з ЄС на повторне народне голосування, заявив міністр фінансів тіньового кабінету лейбористів Джон Макдоннелл.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів тіньового кабінету лейбористів Джон Макдонелл повідомив, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей порушила умови переговорів, які веде її партія з парламентської опозиції щодо угоди Brexit.

РБК-Україна повідомляло, що Мей готова продовжити членство Британії в Митному союзі ЄС після Brexit. За словами Мей, вона готова піти на поступки Лейбористської партії і продовжити членство в Митному союзі і після виходу Британії з Європейського союзу.

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Новини України Тереза МэйBrexit
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