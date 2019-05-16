Дату відставки Мей визначать після голосування за угоду про Brexit

Фото: Тереза Мей (nato.int)

Високопоставлені члени комітету провели зустріч з Мей

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей пообіцяла узгодити графік виборів нового лідера у найближчі тижні. Про це повідомляє Independent.

Сьогодні високопоставлені члени комітету провели зустріч з Мей на тлі зростаючого тиску на неї щодо оголошення дати відставки. Голова комітету Грем Брейді повідомив, що він знову зустрінеться з Мей у червні, щоб "узгодити графік виборів нового лідера" після голосування за угоду про Brexit.

"Прем'єр-міністр сповнена рішучості забезпечити наш вихід з Європейського Союзу і присвячує свої зусилля забезпеченню другого читання угоди на тижні, що починається 3 червня 2019 року, затвердження цієї угоди і виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влітку" - заявив він.

Нагадаємо, голова консервативного комітету 1922 Британії Грем Бреді заявив, що прем'єр-міністр Тереза Мей вже в найближчі дні може призначити дату своєї відставки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Мей провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якій обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit, яке пройшло напередодні зустрічі з лейбористами, на якій передбачається погодити міжпартійну угоду про умови виходу Великобританії зі складу Європейського союзу.