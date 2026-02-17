ua en ru
Главная » Новости » Политика

Переговоры в Женеве: встреча политической группы завершилась, еще одна продолжается

Женева, Вторник 17 февраля 2026 19:28
Переговоры в Женеве: встреча политической группы завершилась, еще одна продолжается Фото: украинская делегация проводит переговоры с РФ в Женеве (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Политическая часть переговоров между Украиной, Россией и США в Женеве на сегодня завершилась.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Читайте также: Европейская "четверка" присоединилась к переговорам между Украиной и РФ в Женеве, - СМИ

По его словам, политическая подгруппа завершила свою работу, но военная подгруппа еще продолжает переговоры.

"Завтра - продолжение", - сказал собеседник издания.

Встреча в Женеве

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.

О начале встречи секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который непосредственно участвует в диалоге, написал в 14:55.

Также он обнародовал соответствующие фотографии. Умеров отметил, что украинская делегация работает конструктивно, сосредоточено и "без лишних ожиданий".

Деталей о том, что именно обсуждали стороны, пока нет.

Стоит заметить, что главным результатом предыдущих двух раундов переговоров является обмен пленными между Украиной и Россией, который прошел впервые за пять месяцев. Из российского плена на Родину вернулись 157 украинских защитников.

Главным "камнем преткновения" в переговорах все еще остается вопрос территорий. Россия выдвигает жесткие требования - она хочет полностью контролировать Донецкую область.

При этом Украина не собирается отдавать оккупантам свою территорию и настаивает на прекращении огня по линии разграничения.

