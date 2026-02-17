ua en ru
Головна » Новини » Політика

Переговори в Женеві: зустріч політичної групи завершилася, ще одна триває

Женева, Вівторок 17 лютого 2026 19:28
UA EN RU
Переговори в Женеві: зустріч політичної групи завершилася, ще одна триває Фото: українська делегація проводить переговори з РФ у Женеві (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Політична частина переговорів між Україною, Росією і США в Женеві на сьогодні завершилася.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

Читайте також: Європейська "четвірка" долучилася до переговорів між Україною та РФ у Женеві, - ЗМІ

За його словами, політична підгрупа завершила свою роботу, але військова підгрупа ще продовжує переговори.

"Завтра - продовження", - сказав співрозмовник видання.

Зустріч у Женеві

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві проходить третій раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США.

Про початок зустрічі секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров, який безпосередньо бере участь у діалозі, написав о 14:55.

Також він оприлюднив відповідні фотографії. Умеров зазначив, що українська делегація працює конструктивно, зосереджено та "без зайвих очікувань".

Деталей про те, що саме обговорювали сторони, наразі немає.

Варто зауважити, що головним результатом попередніх двох раундів переговорів є обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся вперше за п'ять місяців. З російського полону на Батьківщину повернулися 157 українських захисників.

Головним "каменем спотикання" у переговорах все ще залишається питання територій. Росія висуває жорсткі вимоги - вона хоче повністю контролювати Донецьку область.

При цьому Україна не збирається віддавати окупантам свою територію і наполягає на припиненні вогню по лінії розмежування.

