Умеров после переговоров в Женеве встретился с представителями США и ЕС: что известно

Среда 18 февраля 2026 01:05
UA EN RU
Умеров после переговоров в Женеве встретился с представителями США и ЕС: что известно Фото: секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Глава СНБО Рустем Умеров провел встречу с европейцами и представителями США, на которой подвели итоги первого дня переговоров в Женеве и договорились о дальнейшей координации действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы СНБО.

Читайте также: Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и Росси

"Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров - Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии", - написал Умеров.

Известно, что в ходе дискуссии стороны обсудили итоги первого раунда мирных переговоров в Женеве и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам.

"Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой. Есть понимание общей ответственности за результат. Работаем дальше", - добавил секретарь СНБО.

Переговоры в Женеве

Как известно, 17-18 февраля в Женеве начался очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине. Представители США, России и Украины сели за стол переговоров, чтобы попытаться решить незавершенные пункты мирного плана.

Москва возобновила делегацию на переговорах и отправила на этот раз, среди прочих, известного приспешника Кремля Владимира Мединского, который успел заработать сомнительную репутацию в политических кругах. Мединский участвовал и в предыдущих попытках договориться о мире, еще в Стамбуле, однако все заканчивалось провалом.

Его недолюбливают за распространение нарративов Кремля, разговоры о Руси, Рюриковичах и т.д., и главное - за отсутствие результата.

Глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, высказываясь о первом дне переговоров 17 февраля, сообщил - украинская делегация работает конструктивно, сосредоточенно и "без лишних ожиданий".

18 февраля ожидается продолжение диалога в Женеве между Украиной, США и РФ по урегулированию войны.

