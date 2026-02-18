Умеров после переговоров в Женеве встретился с представителями США и ЕС: что известно
Глава СНБО Рустем Умеров провел встречу с европейцами и представителями США, на которой подвели итоги первого дня переговоров в Женеве и договорились о дальнейшей координации действий.
"Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров - Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии", - написал Умеров.
Известно, что в ходе дискуссии стороны обсудили итоги первого раунда мирных переговоров в Женеве и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам.
"Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой. Есть понимание общей ответственности за результат. Работаем дальше", - добавил секретарь СНБО.
Переговоры в Женеве
Как известно, 17-18 февраля в Женеве начался очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине. Представители США, России и Украины сели за стол переговоров, чтобы попытаться решить незавершенные пункты мирного плана.
Москва возобновила делегацию на переговорах и отправила на этот раз, среди прочих, известного приспешника Кремля Владимира Мединского, который успел заработать сомнительную репутацию в политических кругах. Мединский участвовал и в предыдущих попытках договориться о мире, еще в Стамбуле, однако все заканчивалось провалом.
Его недолюбливают за распространение нарративов Кремля, разговоры о Руси, Рюриковичах и т.д., и главное - за отсутствие результата.
Глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, высказываясь о первом дне переговоров 17 февраля, сообщил - украинская делегация работает конструктивно, сосредоточенно и "без лишних ожиданий".
18 февраля ожидается продолжение диалога в Женеве между Украиной, США и РФ по урегулированию войны.