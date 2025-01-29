Переговоры о завершении войны точно начнутся, но Путин не прекратит боевые действия, - политолог

Переговоры о завершении войны России против Украины могут начаться уже в ближайшие месяцы. Но даже после начала диалога российский диктатор Владимир Путин не будет прекращать боевые действия.

Политолог отметил, что пока невозможно определить дату начала переговоров о завершении войны. Но более вероятным является сценарий, при котором диалог начнется не раньше марта, учитывая темпы переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.



Также Фесенко обратил внимание, что невозможно спрогнозировать, когда будет результат. Сейчас много разговоров о результате за 100 дней. Такие сроки являются желаемыми для Трампа. Также это будет выгодным для Путина - результат перед 9 мая.

По его словам, сейчас большинство экспертов очень скептически оценивают возможность достижения какого-либо соглашения за достаточно короткое время.

"Почему? Потому что переговоры могут начаться. Это очень вероятно. Но с высокой вероятностью почти наверняка Путин не прекратит боевые действия. Это стиль Путина. Мы это видели и в 2014-м, 2015-м годах. Я уже не говорю о нынешней большой войне", - подчеркнул Фесенко.

Он объяснил, что Путин может вести переговоры и пытаться давить на переговорный процесс боевыми действиями. Сейчас глава Кремля не собирается останавливать войну. Это видно по событиям на Донбассе.

"Так что схема, что начнутся переговоры, будет прекращение боевых действий - это, к сожалению, нет. Вот здесь расслабляться нам нельзя. Будут одновременно, скорее всего, и переговоры, и продолжение войны", - полагает Фесенко.