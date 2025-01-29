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Переговори про завершення війни точно почнуться, але Путін не припинить бойові дії, - політолог

Київ, Середа 29 січня 2025 17:21
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Переговори про завершення війни точно почнуться, але Путін не припинить бойові дії, - політолог Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник
Експерт: Володимир Фесенко

Переговори про завершення війни Росії проти України можуть розпочатися вже найближчими місяцями. Але навіть після початку діалогу російський диктатор Володимир Путін не припинятиме бойові дії.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

Політолог зазначив, що наразі неможливо визначити дату початку переговорів про завершення війни. Але вірогіднішим є сценарій, за якого діалог розпочнеться не раніше березня, з огляду на темпи переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Також Фесенко звернув увагу, що неможливо спрогнозувати, коли буде результат. Зараз багато розмов про результат за 100 днів. Такі терміни є бажаними для Трампа. Також це буде вигідним для Путіна - результат перед 9 травня.

За його словами, зараз більшість експертів дуже скептично оцінюють можливість досягнення будь-якої угоди за досить короткий час.

"Чому? Тому що переговори можуть початися. Це дуже ймовірно. Але з високою ймовірністю майже напевно Путін не припинить бойові дії. Це стиль Путіна. Ми це бачили і в 2014-му, 2015-му роках. Я вже не кажу про нинішню велику війну", - наголосив Фесенко.

Він пояснив, що Путін може вести переговори і намагатися тиснути на переговорний процес бойовими діями. Зараз очільник Кремля не збирається зупиняти війну. Це видно по подіям на Донбасі.

"Тож схема, що почнуться переговори, буде припинення бойових дій - це, на жаль, ні. Ось тут розслаблятися нам не можна. Будуть одночасно, швидше за все, і переговори, і продовження війни", - вважає Фесенко.

Чутки про початок переговорів про завершення війни

Нагадаємо, раніше керівник ЦПД Андрій Коваленко попереджав, що незабаром у ЗМІ з'явиться інформація з датами початку переговорів і завершення війни між Україною та Росією.

Він підкреслив, що подібна інформація в мережі не відповідатиме дійсності.

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