Переговори про завершення війни точно почнуться, але Путін не припинить бойові дії, - політолог

Переговори про завершення війни Росії проти України можуть розпочатися вже найближчими місяцями. Але навіть після початку діалогу російський диктатор Володимир Путін не припинятиме бойові дії.

Політолог зазначив, що наразі неможливо визначити дату початку переговорів про завершення війни. Але вірогіднішим є сценарій, за якого діалог розпочнеться не раніше березня, з огляду на темпи переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Також Фесенко звернув увагу, що неможливо спрогнозувати, коли буде результат. Зараз багато розмов про результат за 100 днів. Такі терміни є бажаними для Трампа. Також це буде вигідним для Путіна - результат перед 9 травня.

За його словами, зараз більшість експертів дуже скептично оцінюють можливість досягнення будь-якої угоди за досить короткий час.

"Чому? Тому що переговори можуть початися. Це дуже ймовірно. Але з високою ймовірністю майже напевно Путін не припинить бойові дії. Це стиль Путіна. Ми це бачили і в 2014-му, 2015-му роках. Я вже не кажу про нинішню велику війну", - наголосив Фесенко.

Він пояснив, що Путін може вести переговори і намагатися тиснути на переговорний процес бойовими діями. Зараз очільник Кремля не збирається зупиняти війну. Це видно по подіям на Донбасі.

"Тож схема, що почнуться переговори, буде припинення бойових дій - це, на жаль, ні. Ось тут розслаблятися нам не можна. Будуть одночасно, швидше за все, і переговори, і продовження війни", - вважає Фесенко.