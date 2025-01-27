ua en ru
Пн, 27 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

СМИ начали называть дату переговоров Украины и РФ: что говорят в ЦПД

Понедельник 27 января 2025 15:14
UA EN RU
СМИ начали называть дату переговоров Украины и РФ: что говорят в ЦПД Фото: руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Иностранные средства массовой информации начнут делать ряд публикаций с датами завершения войны и переговоров Украины и России. Но эта информация не соответствует действительности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

"Будет целая плеяда публикаций в СМИ с датами завершения войны, месяцами, когда "начнутся переговоры" и прочим. Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более здраво. Сейчас информация, фигурирующая в медиа разных стран, не соответствует действительности вообще", - написал Коваленко.

По его словам, важно помнить, что тяжелые бои на фронте продолжаются и продолжается интенсивная война. Коваленко напомнил, что россияне проводят наступательные операции на Востоке Украины и давят в Курской области.

"Это все требует от Сил обороны прочности, и от всего сектора, занимающегося национальной безопасностью, фокуса исключительно на обороне государства", - отметил Коваленко.

Переговоры с Россией

Напомним, президент США Дональд Трамп жестко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну против Украины. Трамп заявил, что в противном случае он применит жесткие меры, чтобы заставить Москву сделать это.

Напомним, недавно Путин пожаловался, что у Киева якобы есть запрет на переговоры с Россией.

Больше о возможности переговоров между Украиной и РФ и роли в этом процессе американского президента Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Война в Украине
NEWS
Может ли Путин поставить на паузу обстрелы Украины до разговора с Трампом: мнение эксперта
Может ли Путин поставить на паузу обстрелы Украины до разговора с Трампом: мнение эксперта
DAILY
Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Анатолий Подольский: Сталинская диктатура также ответственна за Холокост, который устроили нацисты