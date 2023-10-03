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Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже осенью, - МИД Чехии

Вторник 03 октября 2023 02:36
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Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже осенью, - МИД Чехии Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Чехия считает, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже этой осенью или в начале следующего года.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.

По его словам, вчерашняя встреча министров ЕС в Киеве была не только символической, но и касалась практических решений. Липовский отметил, что Украина еще некоторое время потребует помощи ЕС.

"Было четко сказано, что если Украина будет в Европейском Союзе, это будет четкая гарантия безопасности, потому что Евросоюз также мирный проект. Но это правда, что Украина должна меняться, адаптировать свое законодательство к законодательству ЕС. Это еще далеко", - сказал он. Липовский.

Он отметил, что на встрече была четко высказана позиция Чехии о том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны быть открыты осенью или в начале следующего года.

"Это технический процесс, в ходе которого будет оценен, насколько подготовлена ​​Украина. Будет понятно, где ей еще предстоит работать", - отметил глава чешской дипломатии.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной был поставлен ряд условий, которые нужно выполнить для членства.

Сейчас наша страна рассчитывает начать переговоры по вступлению в ЕС до конца года. Для этого необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Как отмечал недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль, наша страна будет готова к вступлению в ЕС в течение двух лет.

Вчера, 2 октября, в Киеве состоялась встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой дипломаты обсудили дальнейшую поддержку Украины, будущее вступление нашей страны в Евросоюз и санкции против РФ.

Детальнее о встрече - читайте в материале РБК-Украина.

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