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Шмыгаль сказал, когда Украина будет полностью готова к членству в ЕС

Пятница 29 сентября 2023 09:39
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Шмыгаль сказал, когда Украина будет полностью готова к членству в ЕС Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина в течение двух лет полностью будет готова стать членом Европейского союза.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий для того, чтобы стать полноправным членом ЕС и не будет мириться с медленным вариантом вступления.

"Это очень важно для всех украинцев. Я уверен, что в течение двух лет мы будем полностью готовы стать частью Европейского союза", - сказал премьер.

В то время как восемь стран получили статус кандидата в ЕС, включая группу стран Западных Балкан, которые годами ожидали переход к следующему шагу в процессе вступления, Шмыгаль утверждает, что Украина является уникальным случаем.

"Мы хотим быть полноправным членом, потому что Украина сегодня является уникальной страной в мире, которая заплатила такую огромную цену за свое желание стать членом Европейского союза. Ни одна страна-кандидат на вступление в Европейский союз никогда не имела такой огромной поддержки населения - более 90 процентов украинцев, желающих, хотят и желающих стать полноправным членом Европы", - подчеркнул он.

Премьер также отметил, что Украина выполнила все семь условий, выдвинутых Еврокомиссией в июне 2022 года, чтобы перейти к следующему этапу процесса вступления. Последней была недавно принятое Кабмином постановление о признании прав национальных меньшинств.

"Мы ожидаем, что не позже октября мы сможем иметь положительную ситуацию с оценкой нашего прогресса со стороны Европейской комиссии и чтобы Европейский совет мог проголосовать и принять решение о начале переговоров с Украиной", - добавил Шмыгаль.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока. По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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Евросоюз Вступление в ЕС Денис Шмыгаль
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