Переговори про вступ України до ЄС можуть початись вже восени, - МЗС Чехії

Чехія вважає, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже цієї осені або на початку наступного року.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає РБК-Україна з посиланням на ČTK.

За його словами, вчорашня зустріч міністрів ЄС в Києві була не лише символічною, а й стосувалася практичних рішень. Ліпавський зазначив, що Україна ще деякий час потребуватиме допомоги ЄС.

"Було чітко сказано, що якщо Україна буде в Європейському Союзі, це буде чітка гарантія безпеки, тому що Євросоюз також є мирним проектом. Але це правда, що Україна має змінюватися, адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС. Це ще далеко", - сказав Ліпавський.

Він зазначив, що на зустрічі була чітко висловлена ​​позиція Чехії про те, що переговори про вступ України до ЄС мають бути відкриті восени або на початку наступного року.

"Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки підготовлена ​​Україна. Буде зрозуміло, де їй ще потрібно працювати", - зазначив глава чеської дипломатії.

Вступ України до ЄС

Минулого року Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили низку умов, які потрібно виконати для членства.

Зараз наша країна розраховує розпочати переговори щодо вступу з ЄС до кінця року. Для цього необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Як зазначав нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наша країна буде готова до вступу в ЄС протягом двох років.

Вчора, 2 жовтня, в Києві відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, на якій дипломати обговорили подальшу підтримку України, майбутній вступ нашої країни до Євросоюзу та санкції проти РФ.

Детальніше про зустріч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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