Переговоры в Стамбуле посетят советники США и европейских стран, - Келлог

Соединенные Штаты обеспокоены вероятным отказом украинской делегации от участия в запланированных в Стамбуле переговорах и предостерегли Киев от такого шага.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу ABC News.

В частности, Келлог заявил, что США получили "меморандум" с предложениями о прекращении огня от Украины. Это стало результатом недавних переговоров в Париже и Лондоне. Документ содержит 22 требования и "они довольно приемлемы".

В то же время, отметил спецпредставитель, украинская сторона до сих пор не получила российского "меморандума" с предложениями о прекращении огня. Он выразил обеспокоенность, что по этой причине украинская делегация может отказаться от участия в переговорах в Стамбуле.

"Я бы посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах с Россией. Вы должны показать, что настроены серьезно. Главная цель переговоров - достичь прекращения огня и остановить убийства", - сказал он.

Вступление Украины в НАТО не рассматривается

Келлог также назвал "закономерной" обеспокоенность России расширением НАТО на восток. На вопрос готов ли Трамп пообещать Путину, что Альянс не будет расширяться на восток, он заявил, что США сейчас не рассматривают вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

"И мы не единственная страна, которая так считает. Я могу назвать вам по меньшей мере четыре таких страны Альянса. А для вступления в НАТО необходимо согласие всех 32 стран-членов. Мы слышали это (несогласие принимать Украину. - ред) от других стран. И мы говорим: хорошо, комплексно мы можем остановить расширение НАТО приближением к вашим границам. Это их вопрос безопасности. И это решение президента Трампа", - заявил спецпредставитель.

Келлог добавил, что 2 июня Стамбул, как и в прошлый раз, посетят советники по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании. Они проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России.