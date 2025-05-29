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У Трампа надеются, что Украина поедет на переговоры с РФ в Стамбул

Четверг 29 мая 2025 21:20
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У Трампа надеются, что Украина поедет на переговоры с РФ в Стамбул Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки надеются, что украинская делегация отправится на второй раунд переговоров с Российской Федерацией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для журналистов.

"Мы надеемся, что Россия и Украина примут участие в прямых переговорах и обсуждениях на следующей неделе в Стамбуле. И мы верим, что эта встреча состоится. И это встреча, к которой президент (Трамп - ред.) призвал и побудил эти две стороны собраться вместе и вести прямые переговоры", - сказала Леввит.

Она напомнила, что Трамп с самого начала ясно дал понять, что он хочет, "чтобы этот конфликт был решен за столом переговоров, а не на поле боя".

"Он говорил это обоим лидерам, снова, как публично, так и частным образом. Поэтому, надеемся, на следующей неделе это продвинет дело вперед в этом направлении. Мы сообщим вам, если у него будут планы отправить представителя. Сейчас я этого не отслеживаю", - заявила представитель Белого дома.

Переговоры России и Украины

Напомним, 16 мая на территории Турции состоялась первая за несколько лет встреча делегаций Украины и России. На встрече стороны обсуждали возможные пути прекращения войны. Тогда же в Турцию прибыл президент Владимир Зеленский, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, однако тот проигнорировал призыв к личной встрече.

Украинскую делегацию возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а российскую - помощник Путина Владимир Мединский.

Вчера Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. Также россияне заявили, что не будут менять состав своей делегации во время второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

Президент Владимир Зееленский заявил, что Российская Федерация делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры.

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