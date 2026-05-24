Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Переговоры США и Ирана приближаются к прорыву: Рубио анонсировал "хорошие новости"

14:50 24.05.2026 Вс
2 мин
Важное объявление Вашингтон может сделать уже сегодня
aimg Мария Науменко
Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие часы могут появиться "некоторые хорошие новости" по ситуации вокруг Ормузского пролива.

Во время визита в Индию Рубио намекнул, что уже в ближайшее время могут появиться важные новости относительно переговоров.

"Я действительно считаю, что на этом фронте есть некоторые хорошие новости, но это не окончательные новости, - заявил госсекретарь США. - Но, возможно, чуть позже сегодня мы сможем рассказать больше".

По его словам, в последние дни стороны продвинулись вперед, однако впереди еще остаются сложные вопросы.

"Был достигнут определенный прогресс, - добавил Рубио. - Я не хочу преуменьшать это, но также хочу предостеречь, что нам еще есть над чем работать".

Он также сообщил, что США вместе с партнерами в странах Персидского залива работают над параметрами возможного соглашения.

По его словам, США видят "определенный прогресс за последние 48 часов", и в случае успеха договоренностей это может "обеспечить нам не только полностью открытые проливы - и я имею в виду открытые проливы без пошлины - но и решить некоторые ключевые вопросы, лежащие в основе прежних амбиций Ирана по ядерному оружию".

Переговоры между США и Ираном

Напомним, в последние дни США и Иран активизировали переговоры о возможном мирном соглашении.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что стороны обсуждают так называемый "меморандум о взаимопонимании", который может стать первым этапом будущих договоренностей. После этого в течение 30-60 дней планируют перейти к более широкому соглашению по ядерному вопросу.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что соглашение между сторонами "в основном согласовано", а переговорщикам осталось согласовать отдельные детали.

Одной из центральных тем переговоров стал Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходила значительная часть мировых поставок нефти и газа.

Впрочем, в Тегеране позже опровергли заявления Трампа о якобы полном открытии пролива. Иранские власти подчеркнули, что контроль над маршрутом, разрешениями на прохождение судов и правилами судоходства будет оставаться за Исламской Республикой.

