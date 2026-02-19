Мерц сделал пессимистическое заявление о завершении войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит почти никаких шансов на скорое завершение войны России против Украины путем переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца, которое приводит на Spiegel.
Читайте также: Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Мерц считает, что война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, или в военном, или в экономическом плане.
По словам канцлера Германии, разумные и гуманитарные аргументы не убедят российского диктатора Владимира Путина.
Поэтому, по мнению канцлера, целью европейских усилий является "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшему финансированию в экономическом плане".
Мерц сказал, что считает "практически невозможным" восстановление нормальных отношений с Путиным.
"Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, лютый террор, у меня мало надежды", - заявил он.
Также он считает, что "российская властная клика не может обойтись без войны в ближайшем будущем".
"Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта", - подчеркнул канцлер.
Также Мерц процитировал американо-французского историка Астольфа де Кюстина, который после длительных путешествий по России в XIX веке сказал: "Россия в наше время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как глубокое варварство, так и самую высокую цивилизацию".
Канцлер Германии подчеркнул, что это актуально и сегодня.
"Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в ближайшем будущем, и мы должны это принять", - резюмировал он.
В течение 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России по завершению войны.
Результаты этой встречи оказались неоднозначными.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, обсуждение политического блока вопросов было крайне непростым, хотя в военном направлении все три стороны продемонстрировали конструктивный подход.
Несмотря на определенный оптимизм в вопросах безопасности, издание Axios сообщает, что политическая часть переговоров фактически зашла в тупик.
В то же время в Белом доме дают более позитивную оценку результатам встречи, отмечая, что Украине и России удалось достичь "значительного прогресса" во время переговорного процесса в Женеве.
Подробнее о ходе переговоров и их результатах - читайте в материале РБК-Украина.