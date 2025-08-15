Переговоры с Россией могут быть продуктивными только после наступления перемирия - МИД

Никакие решения "на пути к миру" не могут приниматься без участия Украины, а переговоры могут быть результативными только после прекращения огня.

Об этом, как сообщает РБК-Украина , написал на своей странице в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что позиция Украины и ее партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой: "никто не стремится к миру больше, чем украинцы. Никто не стремится к миру больше, чем европейцы".

"Однако Россия видит свою цель в ведении войны. Россия предпочитает построить новые стены на нашем пути к справедливому и длительному миру. Она стремится задушить нашу свободу", - отметил Сибига.

Министр добавил, что "единство трансатлантических демократий сильнее российского империализма".

По его мнению, именно "благодаря общей трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности".