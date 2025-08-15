Переговоры с Россией могут быть продуктивными только после наступления перемирия - МИД
Никакие решения "на пути к миру" не могут приниматься без участия Украины, а переговоры могут быть результативными только после прекращения огня.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, написал на своей странице в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Глава МИД подчеркнул, что позиция Украины и ее партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой: "никто не стремится к миру больше, чем украинцы. Никто не стремится к миру больше, чем европейцы".
"Однако Россия видит свою цель в ведении войны. Россия предпочитает построить новые стены на нашем пути к справедливому и длительному миру. Она стремится задушить нашу свободу", - отметил Сибига.
Министр добавил, что "единство трансатлантических демократий сильнее российского империализма".
По его мнению, именно "благодаря общей трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности".
Встреча Трампа и Путина на Аляске
В пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в городе Анкоридж, штат Аляска.
Лидеры обсудят прекращение огня и предварительно очертят вероятные сценарии завершения войны Украины с Россией.
По данным СМИ, во время саммита Путин может предложить Трампу официально признать территорией РФ Донецкую и Луганскую области, а в обмен вывести войска из оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.
Однако президент Зеленский отрицает вероятность воплощения такого сценария в жизнь.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что Трамп не будет навязывать Украине мирное соглашение с Россией.
Президент США заявил, что вероятность провала переговоров с Путиным составляет 25%. Если встреча не будет иметь результата, Трамп готов ввести санкции против России.