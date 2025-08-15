Переговори з Росією можуть бути продуктивними лише після настання перемир'я - МЗС
Жодні рішення "на шляху до миру" не можуть ухвалюватися без участі України, а переговори можуть бути результативними лише після припинення вогню.
Про це, як повідомляє РБК-Україна, написав на своїй сторінці у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Очільник МЗС підкреслив, що позиція України та її партнерів на шляху до миру є принциповою та чіткою: "ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці".
"Однак Росія вбачає свою мету у веденні війни. Росія воліє збудувати нові стіни на нашому шляху до справедливого і тривалого миру. Вона прагне задушити нашу свободу", - зазначив Сибіга.
Міністр додав, що "єдність трансатлантичних демократій сильніша за російський імперіалізм".
На його думку, саме "завдяки спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці".
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
В п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у місті Анкорідж, штат Аляска.
Лідери обговорять припинення вогню та попередньо окреслять імовірні сценарії завершення війни України з Росією.
За даними ЗМІ, під час саміту Путін може запропонувати Трампу офіційно визнати територією РФ Донецьку та Луганську області, а в обмін вивести війська з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.
Однак президент Зеленський заперечив імовірність втілення такого сценарію в життя.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що Трамп не буде нав'язувати Україні мирну угоду з Росією.
Президент США заявив, що вірогідність провалу переговорів з Путіним становлять 25%. Якщо зустріч не матиме результату, Трамп готовий запровадити санкції проти Росії.