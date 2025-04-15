Не переговоры с РФ. Зеленский объяснил, что на самом деле готовят в Турции
В Турции проходит встреча представителей "коалиции решительных" по безопасности в Черном море. В переговорах принимают участие военные представители Украины, Франции, Великобритании и Турции.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.
По его словам, встреча продлится два дня - 15 и 16 апреля.
"В Турции проходит встреча военных по вопросу безопасности в Черном море. И это касается прежде всего "коалиции решительных" и соответствующих шагов. Таких встреч уже достаточно много произошло, обсуждают различные форматы "коалиции решительных" и способных по безопасности в Черном море. В эти два дня это проговаривается на площадке наших турецких коллег, они пригласили", - рассказал Зеленский.
Президент добавил, что в переговорах принимают участие представители Европы, как это было на саммите в Париже, а именно Великобритания, Франция, Украина, и принимающая сторона - Турция.
"Они проговаривают именно вопрос безопасности в Черном море. Это разные вещи: мирные переговоры и наши гарантии безопасности. Гарантии безопасности - это вопрос о контингенте в Украине. Присутствие западных партнеров в небе, море и на земле. Это "коалиция решительных", это рабочее название", - отметил Зеленский.
По его мнению, Турция может занимать серьезное место в будущих гарантиях безопасности в Черном море.
"Это не о прекращении войны, а о том, что будет после прекращения огня. Гарантии безопасности для страны после прекращения огня. Частью гарантий безопасности является контингент, присутствие военных. Обсуждаются сейчас вопросы именно присутствия их в Черном море. И это важно для всех, для Одессы, Николаева, портовой инфраструктуры, коридор зерновой, мы говорим в целом о безопасности судоходства", - пояснил президент.
Он подчеркнул, что в Турции обсуждается не мирная инициатива, не переговоры между Украиной и Россией.
"Россияне не хотят переговоров пока, мы говорим о гарантиях безопасности", - добавил глава государства.
Стоит отметить, что ранее турецкие СМИ сообщали, что делегации Украины и России встретятся в Анкаре в ближайшие дни. Темой переговоров станет перемирие в Черном море.
"Коалиция решительных"
Напомним, недавно в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных". О создании коалиции в марте объявил премьер Великобритании Кир Стармер.
Цель коалиции - укрепление европейской поддержки Украины, создание основ для мирного урегулирования и участие союзников в этом процессе на фоне нестабильной политики США по украинскому вопросу. В частности, речь идет об отправке военного контингента в Украину после окончания войны.
Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.
5 апреля президент Украины Владимир Зеленский высказался об иностранном контингенте в Украине, и заявил об "ощутимом прогрессе" в этом вопросе.
По информации РБК-Украина, пока что 5-6 стран рассматривают возможность отправки своих военных в Украину. Среди них - Британия и Франция.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.