Не переговори з РФ. Зеленський пояснив, що насправді готують в Туреччині
У Туреччині проходить зустріч представників "коаліції рішучих" щодо безпеки в Чорному морі. У переговорах беруть участь військові представники України, Франції, Великої Британії та Туреччини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі.
За його словами, зустріч триматиме два дні - 15 та 16 квітня.
"У Туреччині відбувається зустріч військових щодо питання безпеки у Чорному морі. І це стосується передусім "коаліції рішучих" і відповідних кроків. Таких зустрічей вже достатньо багато відбулося, обговорюють різні формати "коаліції рішучих" і спроможних щодо безпеки в Чорному морі. В ці два дні це проговорюється на майданчику наших турецьких колег, вони запросили", - розповів Зеленський.
Президент додав, що в переговорах беруть участь представники Європи, як це було на саміті в Парижі, а саме Британія, Франція, Україна, і сторона, яка приймає – Туреччина.
"Вони проговорюють саме питання безпеки у Чорному морі. Це різні речі: мирні перемовини та наші гарантії безпеки. Гарантії безпеки - це питання про контингент в Україні. Присутність західних партнерів у небі, морі та на землі. Це "коаліція рішучих", це робоча назва", - зазначив Зеленський.
На його думку, Туреччина може займати серйозне місце у майбутніх гарантіях безпеки у Чорному морі.
"Це не про припинення війни, а про те, що буде після припинення вогню. Гарантії безпеки для країни після припинення вогню. Частиною гарантій безпеки є контингент, присутність військових. Обговорюються зараз питання саме присутності їх у Чорному морі. І це важливо для всіх, для Одеси, Миколаєва, портової інфраструктури, коридор зерновий, ми говоримо в цілому про безпеку судноплавства", - пояснив президент.
Він підкреслив, що у Туреччині обговорюється не мирна ініціатива, не переговори між Україною та Росією.
"Росіяни не хочуть перемовин поки що, ми говоримо про гарантії безпеки", - додав глава держави.
Варто зазначити, що раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що делегації України та Росії зустрінуться в Анкарі найближчими днями. Темою переговорів стане перемир'я в Чорному морі.
"Коаліція рішучих"
Нагадаємо, нещодавно у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих". Про створення коаліції у березні оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер.
Мета коаліції - зміцнення європейської підтримки України, створення основ для мирного врегулювання та участь союзників у цьому процесі на тлі нестабільної політики США щодо українського питання. Зокрема, йдеться про відправку військового контингенту в Україну після закінчення війки.
Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
5 квітня президент України Володимир Зеленський висловився про іноземний контингент в Україні, та заявив про "відчутний прогрес" у цьому питанні.
За інформацією РБК-Україна, поки що 5-6 країн розглядають можливість відправки своїх військових в Україну. Серед них - Британія та Франція.
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