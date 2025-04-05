Есть первые детали: Зеленский заинтриговал заявлением о контингенте в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе и отметил, что есть первые детали по размещению контингента партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.
"Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров по безопасности", - заявил президент.
Также Зеленский показал фото встречи украинской стороны с начальниками штабов обороны партнеров, где и обсуждались эти вопросы. Со стороны партнеров присутствовали: адмирал Энтони Радакин из Великобритании и генерал Тьери Бюркар из Франции.
"Прилагаем усилия для безопасности в Украине и надежных гарантий безопасности... Благодарен всем странам, которые нам в этом помогают, и Великобритании и Франции за лидерство. Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине", - резюмировал глава государства.
Военный контингент на территории Украины
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. По его словам, эти страны являются главными представителями европейского континента.
"Я уверен, абсолютно, что (французские и британские войска, ред.) будут среди первых", - сказал Зеленский.
Он также уточнил, что пока не может рассказать, когда именно контингент этих стран приедет и в каком количестве, поскольку это нарушает имеющиеся договоренности с партнерами.
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