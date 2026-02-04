Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня

Читайте также: Снова Абу-Даби. Чем важен новый раунд переговоров Украины, США и России

Главное:

Второй раунд переговоров в Абу-Даби будет проходить два дня: 4-5 февраля.

После нарушения РФ "энергетического перемирия" работу украинской переговорной команды скорректируют.

Киев готов поддерживать деэскалационные инициативы США и ожидает готовности Москвы к таким шагам.

Вероятно, среди тем переговоров будет обмен пленными, который Москва фактически остановила.

Politico со ссылкой на источники пишет, что нынешний раунд может быть более перспективным, чем считают публично.

Состав делегаций Украины, РФ и США остается почти без изменений.

Что известно на этот момент:

12:30. Кремль объявил о своем ультиматуме Украине на фоне начала переговоров делегаций в Абу-Даби

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы "сохраняет открытыми двери для мирного урегулирования". Однако "пока Украина не приняла "соответствующих решений", Россия продолжает военную операцию (войну против Украины - ред.)".

12:05. Переговоры стартовали в трехстороннем формате - Украина, США и Россия, подтверждает Умеров.

По словам секретаря СНБО, который является главой украинской делегации, далее - работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций.

"Работаем в рамках четких директив президента Владимира Зеленского для достижения достойного и продолжительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства", - добавил Рустем Умеров.

12:00. Переговорная команда Украины начала встречи в Абу-Даби.

Об этом сообщила журналистам спикер секретаря СНБО Диана Давитян.

Что обсудят на втором раунде переговоров США, Украина и РФ

После того, как россияне нарушили "энергетическое перемирие" президент Владимир Зеленский заявил, что "работа украинской переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом".

Еще 2 февраля глава государства сообщил, что украинские переговорщики отправились в ОАЭ.

Он также сообщил, что Киев готов поддерживать деэскалационные шаги, которые предлагают США, но ждет ответа Москвы относительно возможных компромиссов. Впрочем, вопрос территорий до сих пор является самым сложным.

Ожидается, что переговоры будут продолжаться и завтра, 5 февраля. Украинская команда ожидает обратной связи от российской стороны, которая после предыдущих контактов вернулась к своему руководству, чтобы донести позиции Украины и США. По словам Зеленского, этот "фидбек" будут обсуждать участники переговорного процесса.

Глава государства отметил, что будет находиться на связи с делегацией и заслушает, с чем вернется российская сторона, в частности относительно ее готовности к компромиссам. При этом Зеленский подчеркнул, что сигналы должны быть не только от Украины, но и от РФ.

Президент добавил, что украинская сторона настроена искать диалог, однако уступать свои позиции не собирается.

Вероятно, в Абу-Даби на этот раз также обсудят вопрос обмена пленными, процесс которого остановила Москва.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах, накануне второго раунда анонсировал, что уже в ближайшее время украинцы услышат "определенные результаты" по обмену пленными.

По информации некоторых украинских и американских источников Politico, знакомых с ходом переговоров, "есть признаки того, что текущие переговоры могут быть более перспективными", чем ожидается.

Кто в составе переговорных групп

Украинская делегация

Об изменениях в составе украинской команды на второй раунд озвучено не было. На прошлых переговорах ее представляли:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров (глава делегации);

руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов ;

; заместитель председателя ОП Сергей Кислица ;

; начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов ;

; советник Офиса президента Александр Бевз;

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Российская делегация

Кремль заявил, что их состав переговорщиков останется таким, каким был и при первом раунде, а именно:

начальник ГРУ Игорь Костюков (глава российской переговорной группы),

первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин,

посланник Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

переводчик Илья Курепов из лингвистического центра Минобороны РФ.

Представители США

Американскую сторону представят посланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Чем завершился первый раунд переговоров в Абу-Даби

23-24 января в Абу-Даби состоялся первый раунд переговоров с участием представителей Украины, США и России. Как впоследствии сообщил Зеленский, стороны обсуждали весь 20-пунктный план мира, и в частности Донбасс.

Был достигнут прогресс по военным вопросам, тогда как по территориям решений не появилось.

Обе назвали переговоры конструктивными и договорились доложить в столицах своих стран по каждому из аспектов переговоров, а военные - определить вопросы к следующей встрече.

Также в Абу-Даби был затронут вопрос энергетики.

Уже 29 января американский лидер Дональд Трамп заявил об "энергетическом перемирии". Мол, он лично обращался к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой на неделю прекратить удары по Украине из-за сильных морозов. И тот, по словам Трампа, якобы согласился.

В Кремле впоследствии подтвердили, что по просьбе Трампа Россия готова "воздержаться" от атак, однако конечной датой такой договоренности назвали 1 февраля.

Впрочем, уже в ночь на 3 февраля войска РФ осуществили самый массированный за этот год удар по украинской энергетике - на пике морозов до -25. Во время атаки применяли баллистические ракеты, а под обстрел попали ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивают теплоснабжение жилых районов Киева и Харькова.

Президент Владимир Зеленский назвал это нарушением объявленной паузы и заявил, что Украина ожидает реакции Соединенных Штатов.

Но Трамп заявил, что Путин "сдержал слово" о временном прекращении атак на украинскую энергетику во время морозов. По его словам, пауза длилась "с воскресенья до воскресенья - и это много".

Создается впечатление, что Киев рассчитывал на неделю "энергетического перемирия" с 29 января по 5 февраля - до завершения очередного раунда переговоров в Абу-Даби, а не с 25 января, как теперь утверждает Трамп.

Впрочем, посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что украинское посольство передало Госдепартаменту США подробную информацию обо всех ударах, которые происходили с момента заявленного согласия России на "энергетическое перемирие".

Она убеждена, что эти данные будут иметь влияние на переговорный процесс, ведь подрывают позицию РФ. По словам посла, Украина ожидает от американской стороны подхода "меньше иллюзий больше давления".