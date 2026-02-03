Уловка для Трампа? Как РФ использовала "энергетическое перемирие" в разгар переговоров в Абу-Даби

Несмотря на обещание неделю не бить по украинской энергетике, Россия провела самый мощный в этом году обстрел .

РБК-Украина объясняет, как и почему сорвалось энергетическое перемирие накануне нового раунда переговоров в Абу-Даби.

Читайте также: Удар по энергетике в пик морозов: Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ

Главное:

Даты начала и окончания энергетического перемирия так и остались до конца непонятными.

Россия могла использовать паузу лишь для подготовки к особо мощному удару.

Пока неизвестно, как нарушение данного Трампу обещания не стрелять по украинской энергетике скажется на переговорах в Абу-Даби.

"Если россияне не смогли удержаться от соблазна воспользоваться холодными днями – это говорит обо всем", – говорит РБК-Украина собеседник в президентском окружении, комментируя самый мощный удар РФ по украинской энергетике в 2026 году.

"Это показывает отношение россиян к американцам. И к тому, действительно ли русские настроены на продолжительный мир", – добавил он.

Собеседник РБК-Украина - о последнем обстреле энергетики (инфографика РБК-Украина)

Ранее источники РБК-Украина допускали, что как минимум до нового раунда переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля агрессоры могут воздержаться от новых атак. Как минимум, чтобы не портить атмосферу. Но, очевидно, перевесили другие факторы, в том числе погодный. Как прогнозируется, уже с 4 февраля морозы в Украине станут слабее.

Как возникло "энергетическое перемирие"

Непродолжительное и странное "энергетическое перемирие" закончилось так же неожиданно, как и началось.

Тем более, осталось непонятным, когда же оно собственно и началось. Как и то, на какой срок было рассчитано, и была ли достигнута договоренность о перемирии как такая.

Первоисточником вообще послужили слухи от российских Z-"военкорров", которые с утра 29 января стали сообщать о якобы запрете на атаки по украинской энергоинфраструктуре.

Позже Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что попросил Путина "неделю не стрелять по Киеву и разных городах" – и российский диктатор якобы согласился.

Позже путинский пресс-секретарь Песков подтвердил согласие РФ не атаковать украинскую энергетику по просьбе Трампа. Но лишь до 1 февраля.

В свою очередь, по словам Владимира Зеленского, отсчет перемирия только начался с ночи на 30 января. И при отсутствии новых атак со стороны агрессоров Украина готова воздерживаться от зеркальных ударов по РФ. И действительно, несколько дней сообщений о новых атаках по энергообъектах на территории страны-агрессора не поступало.

Несмотря на новую волну морозов с конца января несколько дней россияне воздерживались от ударов по энергоинфраструктуре. Еще в понедельник 2 февраля Зеленский прямо признавал, что целенаправленных ударов по энергетике не наносилось. Хотя в Минэнерго в тот же день заявляли, что россияне атаковали энергетику в нескольких регионах Украины. Пусть и не в таких масштабах, как в ночь на 3 февраля.

Россия лишь накапливала ракеты и дроны

"Воевать и унижать украинцев им нужно больше, чем заниматься деэскалацией и дипломатией. И конечно, если они так себя ведут – то большой вопрос вообще к их словам. Также это ставит больше задач для наших партнеров, потому что нам явно нужно больше ПВО", – сказал РБК-Украина информированный собеседник во власти.

Действительно, как отметил Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, россияне поставили антирекорд, применив более 70 крылатых и баллистических ракет во время атаки.

"Либо Россия теперь считает, что в неделе неполные четыре дня вместо семи, либо они реально делают ставку на войну", – сказал Зеленский, имея ввиду договоренность о "недельном" перемирии.

Очевидно, РБК-Украина было право в своей версии о том, что россиянам просто требовалось время для подготовки новой мощной атаки. Но они решили замаскировать это под очередной "жест доброй воли".

"Что они сделали? Они отсрочили удар, нарастили количество ракет и дронов, и в самые холодные дни ударили", – заявил Зеленский.

Примечательно, что атака происходила ровно в то время, как Рютте уже находился на территории Украины по пути в Киев. Функцию "временного ПВО" генсек НАТО выполнить не смог.

Это весьма показательный момент, который иллюстрирует реальное отношение россиян к станам Запада. Ведь во время визитов в Киев уже бывшего спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога они от атак воздерживались.

Тогда как присутствие генсека НАТО на украинской территории таким сдерживающим фактором не является – хотя формально Рютте занимает куда более высокую должность, нежели занимал Келлог.

Как обстрел повлияет на переговоры в Абу-Даби

Практика показывает, что рационально спрогнозировать, когда россияне могут нанести очередной удар по украинской энергетике, просто невозможно. Даже очередные мирные переговоры и необходимость имитировать готовность к завершению войны не являются сдерживающим фактором.

Стоит вспомнить, что один из предыдущих мощных ударов был нанесен прямо в разгар предыдущих переговоров в Абу-Даби 23-24 января. Возможно, такие действия агрессоры наоборот рассматривают как "усиление переговорных позиций", в соответствии еще с советской школой дипломатии.

"Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они также рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", – заявил Зеленский после атаки.

Публично объяснять, в чем будет состоять эта "коррекция", в президентской команде не стали. "Увидим, как это повлияет на завтрашние переговоры. Сложно сказать, как будут настроены американцы", – сказал РБК-Украина собеседник во власти.

Он также назвал "фейком" информацию от The New York Times о том, что ранее россияне в частном порядке якобы "извинились" за атаку по инфраструктуре Одессы и обстрел пассажирского поезда.

В целом, поведение американской стороны на будущих переговорах действительно едва ли можно спрогнозировать. Несмотря на то, что весь последний год Украина изо всех сил демонстрирует (и подкрепляет практическими шагами) свое стремление к миру. А россияне откровенно плюют на любые договоренности. Но для Трампа и членов его команды это не является аргументом в споре о том, кто же действительно "не хочет заканчивать войну".