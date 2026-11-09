Лавров назвал главную тему переговоров по миру в Украине в Абу-Даби
Российская сторона подтвердила, что вопрос безопасности Украины, России и всего региона станет главной темой переговоров в Абу-Даби.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что именно эти вопросы определены первым пунктом повестки дня переговоров по завершению войны, которые должны пройти в Абу-Даби 10-11 ноября.
Лавров также упомянул заявление государственного секретаря США Марко Рубио о важности составляющей переговорного процесса.
"Я слышал заявление Марко Рубио о том, что на переговорах в Абу-Даби и в целом в ситуации вокруг украинского конфликта ключевое значение приобретают вопросы безопасности. Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предусматривает, что первым пунктом будут вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", - сказал глава российского МИД.
Напомним, очередной раунд переговоров Украины, США и России по завершению войны запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби.
В преддверии встречи стало известно, что к ней присоединятся и европейские представители. Участие Франции подтвердил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.
Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В нее также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Российскую группу снова возглавит Владимир Мединский.