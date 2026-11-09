Лавров назвал главную тему переговоров по миру в Украине в Абу-Даби

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что именно эти вопросы определены первым пунктом повестки дня переговоров по завершению войны, которые должны пройти в Абу-Даби 10-11 ноября.

Лавров также упомянул заявление государственного секретаря США Марко Рубио о важности составляющей переговорного процесса.

"Я слышал заявление Марко Рубио о том, что на переговорах в Абу-Даби и в целом в ситуации вокруг украинского конфликта ключевое значение приобретают вопросы безопасности. Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предусматривает, что первым пунктом будут вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", - сказал глава российского МИД.