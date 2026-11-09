Делегация Украины отправилась в Абу-Даби: Умеров раскрыл детали предстоящих переговоров
Украинская переговорная делегация отправилась на встречи в Абу-Даби. Трехсторонний формат переговоров с участием представителей Украины, США и России запланирован на вторник и среду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова и Politico.
Умеров отметил, что параллельно в эти же дни в Абу-Даби будут находиться представители европейских государств, в частности, стран формата Е4 - Британии, Франции, Германии и Италии, а также делегаты от НАТО и Еврокомиссии. Украинская сторона проведет с ними отдельные встречи.
По словам главы СВР, для Украины принципиально важно сохранять тесную координацию со всеми ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и совместное понимание дальнейших действий.
"Как определено президентом Владимиром Зеленским, делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса", - подчеркнул Умеров.
Он отметил, что главной целью Украины на переговорах остается достижение мира, обеспечение гарантий безопасности и создание возможностей для послевоенного восстановления страны.
Отдельно глава СВР отметил активную роль и подготовительную работу спецпредставителей Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.
Участие европейцев в переговорах
Politico пишет, что Европа отправит своих представителей на мирные переговоры по Украине в Абу-Даби. Кроме этого, по словам дипломатов, к процессу присоединятся советники национальной безопасности Франции, Германии и Британии.
В европейскую команду вошли ключевые чиновники. В частности, это руководитель аппарата Урсули фон дер Ляен в Еврокомиссии Бьорн Зайберт и главная советница по внешней политике председателя Евросовета Антониу Кошты Анна-Мария Бура.
В то же время один из представителей ЕС на условиях анонимности рассказал, что из-за деликатности подготовки самих европейцев непосредственно в комнате переговоров не будет.
Напомним, у европейских стран нет единой позиции, на каком уровне Европа должна быть представлена на переговорах в Абу-Даби.
Источник РБК-Украина сообщил, что от НАТО в переговорах в Абу-Даби примет участие директор Офиса Генерального секретаря Альянса Джефри ван Леувен.