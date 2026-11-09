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ЕС не может определиться, кто будет представлять его на переговорах в Абу-Даби, - Politico

11:42 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Валерий Ульяненко
ЕС не может определиться, кто будет представлять его на переговорах в Абу-Даби, - Politico Фото: страны ЕС разошлись в позициях по переговорам в Абу-Даби (Getty Images)
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У стран ЕС нет единой позиции о том, на каком уровне Европа должна быть представлена на предстоящих переговорах в Абу-Даби по урегулированию войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

На этой неделе в переговорах по Украине в Абу-Даби примут участие советники по национальной безопасности Франции, Германии и Британии - так называемой "группы E3".

Их присутствие должно обеспечить европейское представительство на переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США.

Немецкий чиновник отметил, что встреча в Абу-Даби является "стартовой", после которой планируются дальнейшие раунды. В четверг на полях встречи Европейского политического сообщества в Дублине представители E3 проинформируют более широкий круг участников, чтобы "расширить рамки обсуждения".

На вопрос, будут ли находиться советники по нацбезопасности непосредственно в зале переговоров, немецкий чиновник ответил, что "формат будет определяться в ходе дискуссий".

В то же время представитель ЕС на условиях анонимности сообщил, что советники по нацбезопасности будут находиться в помещении или рядом с ним, но непосредственного участия в переговорах не будут принимать.

Несогласие стран ЕС

Сторонники более широкого привлечения европейских стран считают формат с участием только "группы E3" недостаточным. В частности, на расширении круга участников настаивают премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава МИД Польши Радослав Сикорский и глава Евросовета Антониу Кошта.

Беспокойство у стран Восточной и Северной Европы вызывает то, что переговоры будут касаться новой "европейской архитектуры безопасности", о чем ранее заявил зять и посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"Наименьшее, чего мы хотим, - это чтобы Западная Европа договаривалась с Россией через головы восточноевропейцев", - подчеркнул Сикорский.

Один из дипломатов ЕС также подчеркнул, что не может быть никаких обсуждений по Европе или ее безопасности без ее непосредственного участия.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция и Европа будут "надлежащим образом представлены" в Абу-Даби. Однако по состоянию на вечер воскресенья оставалось непонятным, присоединятся ли к переговорам представители институтов ЕС.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Стив Виткофф сообщил, что 10 и 11 ноября в Абу-Даби запланирована первая с февраля трехсторонняя встреча Украины, США и России в рамках переговорного процесса по завершению войны.

По его словам, в ходе переговоров стороны планируют обсудить будущие договоренности в области безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги по достижению мира.

Собеседник РБК-Украина рассказал, что Украину на встрече будут представлять глава СВР Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

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