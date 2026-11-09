ЕС не может определиться, кто будет представлять его на переговорах в Абу-Даби, - Politico

У стран ЕС нет единой позиции о том, на каком уровне Европа должна быть представлена на предстоящих переговорах в Абу-Даби по урегулированию войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

На этой неделе в переговорах по Украине в Абу-Даби примут участие советники по национальной безопасности Франции, Германии и Британии - так называемой "группы E3".

Их присутствие должно обеспечить европейское представительство на переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США.

Немецкий чиновник отметил, что встреча в Абу-Даби является "стартовой", после которой планируются дальнейшие раунды. В четверг на полях встречи Европейского политического сообщества в Дублине представители E3 проинформируют более широкий круг участников, чтобы "расширить рамки обсуждения".

На вопрос, будут ли находиться советники по нацбезопасности непосредственно в зале переговоров, немецкий чиновник ответил, что "формат будет определяться в ходе дискуссий".

В то же время представитель ЕС на условиях анонимности сообщил, что советники по нацбезопасности будут находиться в помещении или рядом с ним, но непосредственного участия в переговорах не будут принимать.

Несогласие стран ЕС

Сторонники более широкого привлечения европейских стран считают формат с участием только "группы E3" недостаточным. В частности, на расширении круга участников настаивают премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава МИД Польши Радослав Сикорский и глава Евросовета Антониу Кошта.

Беспокойство у стран Восточной и Северной Европы вызывает то, что переговоры будут касаться новой "европейской архитектуры безопасности", о чем ранее заявил зять и посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"Наименьшее, чего мы хотим, - это чтобы Западная Европа договаривалась с Россией через головы восточноевропейцев", - подчеркнул Сикорский.

Один из дипломатов ЕС также подчеркнул, что не может быть никаких обсуждений по Европе или ее безопасности без ее непосредственного участия.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция и Европа будут "надлежащим образом представлены" в Абу-Даби. Однако по состоянию на вечер воскресенья оставалось непонятным, присоединятся ли к переговорам представители институтов ЕС.