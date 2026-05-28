Переговорщика с Путиным не будет? СМИ сообщили о новом решении ЕС

Евросоюз решил пока не назначать своего представителя для переговоров по окончанию войны в Украине. Там хотят сначала продумать стратегию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.
Как сообщает агентство, этот вопрос обсуждали во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре.
По словам европейских дипломатов, глава дипломатии ЕС Кая Каллас, а также ряд ключевых стран-членов, среди которых Германия, не видят смысла в назначении специального переговорщика на этом этапе.
В Евросоюзе объясняют: сначала нужно понять, какой должна быть позиция блока относительно потенциальных переговоров с Москвой и как именно ЕС может поддержать дипломатические усилия для завершения войны в Украине.
В то же время в Брюсселе не верят в искренность намерений российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны.
Именно поэтому ЕС продолжает работу над новыми санкциями против России.
Ожидается, что уже в ближайшее время Еврокомиссия представит 21-й пакет ограничений, который может затронуть финансовый сектор РФ и компании, связанные с российской оборонной промышленностью.
Недавно Politico писало, что страны ЕС разошлись во взглядах на идею назначить единого переговорщика с Россией: одни считают это ловушкой, другие - необходимым шагом, пока США отступают от роли посредника в урегулировании войны РФ против Украины.
Государства, которые активно поддерживают Украину, выступают против идеи переговорщика.
Они считают, что правитель России Владимир Путин несерьезно относится к прекращению огня, а назначение переговорщика может подорвать давление на санкции на РФ.
Среди возможных кандидатов на роль переговорщика в европейских политических кругах называют президента Европейского совета Антониу Кошту, президента Финляндии Александра Стубба, экс-президента ЕЦБ Марио Драги, бывшего президента Финляндии Саули Нийнистьо и экс-главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
Также звучало имя бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, однако она дала понять, что не считает себя подходящей кандидатурой.
Сам Путин публично предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Впрочем, в Берлине и Брюсселе эту идею резко раскритиковали.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что только европейцы будут решать, кто будет представлять их интересы.
А Кая Каллас прямо назвала Шредера"известным лоббистом российских компаний".