Переговірника з Путіним не буде? ЗМІ повідомили про нове рішення ЄС

Євросоюз вирішив поки що не призначати свого представника для переговорів щодо закінчення війни в Україні. Там хочуть спочатку продумати стратегію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.
Як повідомляє агентство, це питання обговорювали під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі.
За словами європейських дипломатів, глава дипломатії ЄС Кая Каллас, а також низка ключових країн-членів, серед яких Німеччина, не бачать сенсу у призначенні спеціального переговірника на цьому етапі.
У Євросоюзі пояснюють: спершу потрібно зрозуміти, якою має бути позиція блоку щодо потенційних переговорів із Москвою та як саме ЄС може підтримати дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні.
Водночас у Брюсселі не вірять у щирість намірів російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення війни.
Саме тому ЄС продовжує роботу над новими санкціями проти Росії.
Очікується, що вже найближчим часом Єврокомісія представить 21-й пакет обмежень, який може зачепити фінансовий сектор РФ та компанії, пов’язані з російською оборонною промисловістю.
Нещодавно Politico писало, що країни ЄС розійшлися у поглядах на ідею призначити єдиного переговірника з Росією: одні вважають це пасткою, інші - необхідним кроком, доки США відступають від ролі посередника у врегулюванні війни РФ проти України.
Держави, які найактивніше підтримують Україну, виступають проти ідеї переговірника.
Вони вважають, що правитель Росії Володимир Путін несерйозно ставиться до припинення вогню, а призначення переговірника може підірвати тиск на санкції на РФ.
Серед можливих кандидатів на роль переговірника в європейських політичних колах називають президента Європейської ради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Олександра Стубба, експрезидента ЄЦБ Маріо Драгі, колишнього президента Фінляндії Саулі Нійністьо та ексглаву Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.
Також звучало ім’я колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, однак вона дала зрозуміти, що не вважає себе відповідною кандидатурою.
Сам Путін публічно запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Утім, у Берліні та Брюсселі цю ідею різко розкритикували.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що лише європейці вирішуватимуть, хто представлятиме їхні інтереси.
А Кая Каллас прямо назвала Шредера "відомим лобістом російських компаній".