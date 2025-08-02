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Пересмотр Ukraine Facility не связан с ситуацией с НАБУ и САП, - Соболев

Украина, Суббота 02 августа 2025 17:15
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Пересмотр Ukraine Facility не связан с ситуацией с НАБУ и САП, - Соболев Фото: министр экономики Украины Алексей Соболев (facebook.com oleksii.sobolev)
Автор: Карина Левицкая, Юрий Дощатов

Изменения в Украинский план (Ukraine Facility) не связаны со скандалом вокруг независимости антикоррупционных органов, которую вернули на этой неделе. И в 2025 году Украина планирует получить по этой программе 12,5 млрд евро, как и ожидалось.

Об этом журналистам заявил министр экономики Алексей Соболев, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это все не связано (САП, НАБУ и программа, - ред.)", - сказал министр.

По его словам, сейчас происходит обновление программы, но все изменения и корректировки готовились в течение трех месяцев еще с мая. Сейчас эти изменения передали Еврокомиссии, которая планирует утвердить их уже в сентябре после завершения периода отпусков.

"Те обязательства, которые были (согласованы, - ред.), те и остаются. С тем, что происходит в Верховной Раде, это (пересмотр программы, - ред.) не связано. Ситуация с САП и НАБУ никак этого не касается", - сказал он.

Украина еще может получить запланированную помощь

Несмотря на то, что некоторые условия программы еще не выполнены, Соболев надеется, что в этом году Украине удастся получить запланированные 12,5 млрд евро по программе Ukraine Facility.

"Мы планируем, что выполним все, чтобы получить 12,5 млрд евро в этом году, как и планировали", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что наибольшие проблемы при выполнении программы связаны с принятием законов.

"С законами, собственно, и наибольшие сложности, поскольку это парламент. Эти сложности в основном не связаны с условиями самого плана, а очень часто туда примешивается наша внутренняя политика", - добавил Соболев.

Что надо доделать по программе

Из трех невыполненных условий, из-за чего очередной транш программы был сокращен на 1,5 млрд евро, одно уже выполнено - подписан закон об АРМА. А еще ожидается закон о децентрализации, рассказал Соболев.

А вот выполнение условия по набору судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), по его мнению, может затянуться, поскольку из-за сложной процедуры отбора судей из 25 необходимых отобраны только двое. И несмотря на то, что уже подготовлен законопроект по упрощению процедуры отбора, Соболев прогнозирует, что выполнение этого условия таки будет самым сложным.

Также до конца сентября в рамках выполнения программы Ukraine Facility, по словам министра, необходимо принять законы о цифровизации исполнительного ведения, о добропорядочности судей и профобразовании. Также правительство должно утвердить условия конкурса по распределению продукции.

"В сентябре по нашему плану вы увидите, что у нас будет один просроченный индикатор набора судей", - подытожил министр.

Заметим, что вчера, 1 августа, Кабинет министров Украины принял изменения в план Ukraine Facility. Речь идет о плане, согласно которому страна получает финансовую помощь от Европейского Союза в соответствии с уровнем продвижения реформ.

Как заявляла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС в долгосрочном бюджете на 2028-2034 годы запланировал 100 миллиардов евро на поддержку Украины.

В начале апреля этого года Украина, в рамках программы Ukraine Facility, получила очередной транш помощи. Размер поддержки составил 3,5 млрд евро (3,79 млрд долларов).

А вот следующий транш ЕС урежет. Официальная причина этого - торможение с реформами, но в реальности на это повлиял скандал с полномочиями НАБУ и САП.

Стоит добавить, что в конце прошлого месяца президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает старт масштабной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов.

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