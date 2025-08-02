Пересмотр Ukraine Facility не связан с ситуацией с НАБУ и САП, - Соболев

Изменения в Украинский план (Ukraine Facility) не связаны со скандалом вокруг независимости антикоррупционных органов, которую вернули на этой неделе. И в 2025 году Украина планирует получить по этой программе 12,5 млрд евро, как и ожидалось.

"Это все не связано (САП, НАБУ и программа, - ред.)", - сказал министр.

По его словам, сейчас происходит обновление программы, но все изменения и корректировки готовились в течение трех месяцев еще с мая. Сейчас эти изменения передали Еврокомиссии, которая планирует утвердить их уже в сентябре после завершения периода отпусков.

"Те обязательства, которые были (согласованы, - ред.), те и остаются. С тем, что происходит в Верховной Раде, это (пересмотр программы, - ред.) не связано. Ситуация с САП и НАБУ никак этого не касается", - сказал он.

Украина еще может получить запланированную помощь

Несмотря на то, что некоторые условия программы еще не выполнены, Соболев надеется, что в этом году Украине удастся получить запланированные 12,5 млрд евро по программе Ukraine Facility.

"Мы планируем, что выполним все, чтобы получить 12,5 млрд евро в этом году, как и планировали", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что наибольшие проблемы при выполнении программы связаны с принятием законов.

"С законами, собственно, и наибольшие сложности, поскольку это парламент. Эти сложности в основном не связаны с условиями самого плана, а очень часто туда примешивается наша внутренняя политика", - добавил Соболев.

Что надо доделать по программе

Из трех невыполненных условий, из-за чего очередной транш программы был сокращен на 1,5 млрд евро, одно уже выполнено - подписан закон об АРМА. А еще ожидается закон о децентрализации, рассказал Соболев.

А вот выполнение условия по набору судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), по его мнению, может затянуться, поскольку из-за сложной процедуры отбора судей из 25 необходимых отобраны только двое. И несмотря на то, что уже подготовлен законопроект по упрощению процедуры отбора, Соболев прогнозирует, что выполнение этого условия таки будет самым сложным.

Также до конца сентября в рамках выполнения программы Ukraine Facility, по словам министра, необходимо принять законы о цифровизации исполнительного ведения, о добропорядочности судей и профобразовании. Также правительство должно утвердить условия конкурса по распределению продукции.

"В сентябре по нашему плану вы увидите, что у нас будет один просроченный индикатор набора судей", - подытожил министр.