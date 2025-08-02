Некоторые сроки продлили. Кабмин обновил план, необходимый для получения денег от ЕС

Кабинет министров Украины 1 августа принял изменения в план Ukraine Facility - план, согласно которому страна получает финансовую помощь от Европейского Союза в соответствии с уровнем продвижения реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра экономики Алексея Соболева и сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

"С момента, когда мы начинали готовить План Украины, прошло уже два года. И сейчас время актуализировать наши обязательства: адаптировать сроки - некоторые из них продлить, а некоторые и сократить, а также - добавить ссылки на конкретные акты права ЕС и уточнить формулировки шагов", - пояснил изменения Соболев.

По словам министра, возможность изменений в план с самого начала была согласована с Европейской комиссией и предусмотрена Регламентом о создании Ukraine Facility. Новую версию плана до конца сентября должна одобрить Верховная Рада.

"Объем и содержание наших обязательств перед европейскими партнерами остаются такими же, как и были... Изменения будут касаться шагов от 3 квартала 2025 года, поэтому мы уже начинаем двигаться по новому графику. И некоторые обязательства выполним быстрее, чем договаривались с партнерами при первоначальном формировании Плана", - добавил Соболев.

Что изменится в Ukraine Facility

Нардеп Ярослав Железняк в свою очередь опубликовал список изменений в плане, которые принял Кабмин: