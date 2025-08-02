Некоторые сроки продлили. Кабмин обновил план, необходимый для получения денег от ЕС
Кабинет министров Украины 1 августа принял изменения в план Ukraine Facility - план, согласно которому страна получает финансовую помощь от Европейского Союза в соответствии с уровнем продвижения реформ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра экономики Алексея Соболева и сообщение народного депутата Ярослава Железняка.
"С момента, когда мы начинали готовить План Украины, прошло уже два года. И сейчас время актуализировать наши обязательства: адаптировать сроки - некоторые из них продлить, а некоторые и сократить, а также - добавить ссылки на конкретные акты права ЕС и уточнить формулировки шагов", - пояснил изменения Соболев.
По словам министра, возможность изменений в план с самого начала была согласована с Европейской комиссией и предусмотрена Регламентом о создании Ukraine Facility. Новую версию плана до конца сентября должна одобрить Верховная Рада.
"Объем и содержание наших обязательств перед европейскими партнерами остаются такими же, как и были... Изменения будут касаться шагов от 3 квартала 2025 года, поэтому мы уже начинаем двигаться по новому графику. И некоторые обязательства выполним быстрее, чем договаривались с партнерами при первоначальном формировании Плана", - добавил Соболев.
Что изменится в Ukraine Facility
Нардеп Ярослав Железняк в свою очередь опубликовал список изменений в плане, которые принял Кабмин:
- Переносятся реформа процедуры отбора на государственную службу и реформа цифровизации управления государственной службой.
- Министерства приводятся в соответствие с новыми названиями.
- Откладывается создание Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда - остается ожидание вступления в силу соответствующего закона.
- Вместо цифровизации судебной системы предлагается ввести пилотный проект в 15 судах на уровне первой и апелляционной инстанции.
- Изменения в проекте создания и внедрения реестра банковских счетов физических лиц и сейфов.
- Законодательство по вопросам продажи банков вступит в силу раньше, чем планировалось. В то же время переносится срок вступления в силу законодательства для улучшения урегулирования проблемных кредитов.
- Ряд других важных законодательных реформ тоже пока переносится.
- Систему контроля за получением государственной помощи изменят, поэтому срок ее внедрения также перенесен. Законодательство будет позволять введение отдельных схем помощи для поддержки бизнеса.
- Также вступит в силу новый закон с восстановлением контроля государственной помощи бизнесу со стороны Антимонопольного комитета.
- Переносят сроки вступления в силу закона о государственной ветеранской политике.
- Ряд государственных гарантий по обеспечению функционирования некоторых программ теперь прописан просто как "инвестиции".
- Реформа рынка электроэнергии пройдет раньше, но отмену моратория на цены на тепло перенесли на год. Также отсрочили внедрение законопроекта о либерализации в сфере железнодорожного транспорта.
- Последнее - уменьшено государственное финансирование на разминирование сельскохозяйственных земель.
Что такое Ukraine Facility
Ukraine Facility - это финансовый инструмент ЕС, созданный для поддержки Украины во время войны и в период послевоенного восстановления. В рамках программы на 2024-2027 годы предусмотрено 50 миллиардов евро.
Средства предоставляются в форме грантов и кредитов и направляются на макрофинансовую помощь, восстановление, реформы и модернизацию. Использование финансов контролируется через специальный механизм отчетности и оценки хода реформ.
Как заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС в долгосрочном бюджете на 2028-2034 годы запланировал 100 миллиардов евро на поддержку Украины. Деньги будут заложены в "Украинский фонд" (Ukraine Facility).
В начале апреля этого года Украина, в рамках программы Ukraine Facility, получила очередной транш помощи. Размер поддержки составил 3,5 млрд евро (3,79 млрд долларов). А вот следующий транш ЕС урежет. Официально - из-за торможения с реформами, но в реальности на это повлиял скандал с полномочиями НАБУ и САП.