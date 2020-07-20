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Україна ідентифікувала передане бойовиками тіло військового медика

Україна, Понеділок 20 липня 2020 15:35
Україна ідентифікувала передане бойовиками тіло військового медика
Фото: військові на Донбасі (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: Юлія Струк

Було проведено експертизу ДНК

Україна ідентифікувала передане днями бойовиками на Донбасі тіло. Це загиблий медик-сержант Микола Ілін.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

"Результати експертизи ДНК показали, що тіло військового, якого днями передали на підконтрольну уряду України територію, це загиблий медик-сержант Микола Ілін. Наразі триває підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя", - вказано у повідомленні.

Так, прощання з медиком відбудеться у Києві, 22 липня.

Зазначається, що загиблий сержант Микола Ілін був громадянином Естонії та проходив військову службу в підрозділі ЗС України на законних підставах. Командування ООС висловлює співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого.

Повідомлялося, що 13 липня поблизу Зайцевого окупаційні сили смертельно поранили медика, який разом з групою інших військових намагався евакуювати загиблого від вибуху бійця. Тіло загиблого військового передали українській стороні кілька днів тому, а тіло військового медика залишалося у бойовиків. Тоді ж найманці поранили ще одного військового.

Нагадаємо, 17 липня проросійські бойовики на Донбасі передали українській стороні неідентифіковане тіло. Спочатку не було відомо, що це загиблий поблизу Зайцевого військовий медик.

Як писало РБК-Україна, загиблий військовий медик був громадянином Естонії, що підтвердили в МЗС країни.

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